«Беларуськалий» — всё?

Шахтерам лучше бастовать, чем работать.

Телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР) прокомментировал катастрофическую ситуацию на ОАО «Беларуськалий»:

— Стачком «Беларуськалия» сообщает, что администрация завода приостановила набор сотрудников, а также начала формировать списки работников на уход в вынужденный отпуск с сохранением 2/3 оклада. Первыми на очереди администрирующий состав, а также инженерно-технические работники (ИТР).

Наверняка всем из списков будут предлагать уйти по собственному желанию. Не ведитесь, вы имеете полное моральное право отказаться подписывать документы и требовать с них полноценную компенсацию. Не сдавайтесь.

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