Лукашенко начали серьезно душить 3 13.08.2021, 13:17

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Белорусский экспорт оставляют без европейского транзита.

Начали появляться первые эффекты от международных санкций против режима Лукашенко, сообщает «Белсат».

В декабре, когда вступят в силу новые ограничительные меры США, литовская железная дорога и порты полностью прекратят транзит белорусских калийных удобрений. Об этом в интервью литовским журналистам рассказал министр транспорта Литвы Марюс Скуодис. По его словам, санкции против «Беларуськалия» делают невозможными экономические отношения с предприятием.

«Мы разговаривали на эту тему с министром иностранных дел Литвы. Это очень важный фактор, так как он заставит режим менять логистику поставок калийных удобрений. Это можно рассматривать и как ответ литовской стороны на то, как режим ведет себя в миграционном вопросе. Стоимость транзита, стоимость поставок возрастет», – рассказывает руководитель Народного антикризисного управления Павел Латушко.

Что касается «Беларуськалия», то Лукашенко уже неоднократно обещал перенаправить транзит удобрений в российские порты.

«Это так называемый «Северный морской путь». Этот путь пока не имеет надлежащей инфраструктуры. Он замерзает на три месяца и нужны дополнительные мощности, чтобы разбивать этот лед», – говорит экономист Татьяна Маненок.

Указ о новых санкциях против официального Минска президент США Джо Байден подписал в понедельник. Кроме «Беларуськалия» в списке значатся Национальный олимпийский комитет Беларуси и ряд бизнесменов, близких к окружению Александра Лукашенко.

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