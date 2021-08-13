Год назад рабочие «Гродно Азота» вышли на акцию, превратившуюся в многотысячный марш 1 13.08.2021, 13:53

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фото: РАДЫЁ СВАБОДА

Как начиналась забастовка на гродненском заводе.

Ровно год назад сотрудники предприятия ОАО «Гродно Азот» собрались под заводоуправлением, где впервые заговорили о забастовке.

Именно тогда «азотовцы» открыто заявили директору , что идут в город и «если хоть один рабочий будет задержан, все эти люди завтра не выйдут на работу».

К маршу рабочих начали присоединяться жители Гродно. Образовалась многотысячная колонна К слову, в тот день не было ни одного задержанного.

Марши рабочих стали ежедневными. Сотрудники предприятия каждый день после смены шли на главную площадь города, где к ним присоединялись жители Гродно.

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