В Гродненской области водитель предъявил ГАИ документы, выданные несуществующим государством 5 13.08.2021, 14:39

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Они напоминают кое о ком.

По информации Государственного комитета судебных экспертиз, на автодороге М6 (Минск — Гродно) сотрудники ОГАИ Ивьевского РОВД остановили автомобиль Volkswagen Transporter под управлением 47-летнего жителя города Минска. Для проверки мужчина предъявил выданные на его имя водительское удостоверение, свидетельство о постановке на учет самоходного устройства, паспортную карточку и свидетельство о регистрации транспортного средства. У правоохранителей возникли сомнения относительно подлинности документов. Их изъяли и направили в Лидский межрайонный отдел ГКСЭ для проведения судебной технической экспертизы, пишет onliner.by.

«В ходе исследования установлено, что свидетельство о регистрации транспортного средства изготовлено предприятием, осуществляющим выпуск данной продукции. Остальное является «псевдодокументами». Они изготовлены от имени государства, которое на дату их выдачи, указанную в выходных данных, не существовало, и отличаются по внешнему виду от подлинных документов с определенной степенью защиты. Кроме того, паспортная карточка относится к объектам с несуществующим наименованием вида документов», — сообщила Елена Мисюкевич, официальный представитель управления ГКСЭ по Гродненской области.

Также в ходе исследования установлено, что водительское удостоверение, свидетельство о постановке на учет самоходного устройства и паспортная карточка выполнены способом струйной печати с использованием многоцветного печатающего устройства.

По данному факту сотрудники милиции проводят проверку.

Между тем символ, который различим на опубликованной ГКСЭ фотографии, позволяет сделать предположение, что речь идет о так называемой структуре «Земства Белой Руси» или «Общины Белой Руси». Мы уже рассказывали ранее, что люди из этой группы называют себя советскими человеками, «державниками», те, кто с ними знаком меньше, называют их «живыми человеками-суверенами» или даже «живыми из БССР». Доказывают отсутствие гражданства РБ и подложность закона о переименовании БССР в РБ, считают, что распада СССР де-юре не случилось, так как событие не подтверждено документально.

Что касается самого символа, то предположительно это инглии — символ древней культуры славян. Руна в центре, напоминающая перевернутый пацифик, означает «мир». Звезда инглии означает принадлежность к структуре «Земства Белой Руси» или «Общины Белой Руси». Представители этой структуры создали собственные удостоверения в альтернативу паспортам, собственные номерные знаки на авто, возможно, и собственные водительские удостоверения тоже.

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