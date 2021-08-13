Семь миллионов россиян лишили права на выезд из РФ 2 13.08.2021, 21:30

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В российскую Думу внесли закон об изъятии загранпаспортов за долги.

Правительство внесло в ГосДуму РФ законопроект, позволяющий изымать загранпаспорта у должников, пишет finanz.ru.

Документ, подготовленный МВД и размещенный в единой базе нижней палаты парламента, разрешает лишать загранпаспорта россиянина, который признан невыездным решением суда или по другим причинам. Изъятые паспорта будут передавать в орган, который их выдал.

Полномочиями изымать паспорта будут наделены дознаватели службы принудительного исполнения. О решении по изъятию паспорта гражданина необходимо уведомить в течение одного дня.

Кроме того, допускается изъятие паспорта, если гражданин РФ является подозреваемым или привлечен в качестве обвиняемого (до вынесения решения по делу или вступления в законную силу приговора суда), а также если в документе изменены имя владельца, дата его рождения или пол.

Компетентные органы получат полномочия проводить проверки по выявлению выданных с нарушениями загранпаспортов.

На 1 апреля, по данным Федеральной службы судебных приставов (ФССП), в России 7 млн человек накопили долги и стали невыездными. Это люди, чей долг больше 30 тысяч рублей, а период просрочки превышает 90 дней.

Всего же в России 18,9 млн должников - на 2 млн больше, чем годом ранее.

За январь-май ФССП возбудила 3,7 млн исполнительных производств о взыскании задолженности с граждан в пользу банков. За год количество злостных неплательщиков выросло на 1,1 млн, а сумма, которую предстоит собрать приставам, - на 28%, до 482 млрд рублей.

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