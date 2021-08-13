Первый случай за последние 10 лет: Россия отказалась продлевать визу журналистке BBC Саре Рейнсфорд 1 13.08.2021, 21:49

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Она 9 августа задала вопросы Лукашенко о санкциях и потере легитимности.

В России отказались продлевать визу журналистке – корреспондентке московского бюро BBC Саре Рейнсфорд. Она должна покинуть РФ до 31 августа, сообщает «Настоящее время» со ссылкой на Bloomberg.

В эфире государственного телеканала "Россия 24" показали сообщение телеграм-канала "Дипломатический источник" от 11 августа, где говорилось, что такие меры приняты "в связи с отказом в продлении действующих и выдаче новых виз российским корреспондентам, а также общим дискриминационным положением представителей отечественных СМИ, работающих в Великобритании".

Затем ведущий Антон Подковенко, ссылаясь на неназванных источников, сказал, что "это знаковое выдворение" и "не в персоне даже дело", потому что Великобритания, по его словам, "в медийном смысле перешла все "красные линии".

Сара Рейнсфорд работает в России с начала двухтысячных, она была одним из первых иностранных корреспондентов, приехавших в Беслан освещать захват заложников в школе в сентябре 2004 года. После этого она работала в Стамбуле, Мадриде и Гаване. Это первый случай за последние десять лет, когда Россия высылает британского журналиста.

Корреспондентка BBС 9 августа также принимала участие в большой пресс-конференции Лукашенко в Минске. Она, в частности, задала вопросы о репрессиях, санкциях и потере легитимности. На вопрос о британских санкциях Лукашенко ответил: "Да подавитесь вы этими санкциями в Великобритании".

На вопрос Рейнсфорд, не считает ли Лукашенко, что после репрессий в отношении мирных граждан он потерял легитимность, он отчитал британскую журналистку и призвал к ответу за всех, кто "томится в тюрьмах по "вашингтонскому делу". Он заявил, что никаких пыток задержанных участников протестов не было и все это выдумки западных СМИ.

Десятого августа МИД РФ сообщил, что Россия в ответ на персональные санкции Лондона в отношении российских граждан закрывает въезд в страну ряду британских представителей, "плотно вовлеченных в антироссийскую деятельность". Великобритания в апреле внесла в санкционный список 14 российских граждан, связанных с делом погибшего в московском СИЗО юриста Сергея Магнитского и предполагаемым хищением $230 млн из российского бюджета, которое он расследовал. Им запретили приезжать в страну и заморозили их активы.

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