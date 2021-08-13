Пентагон: Морские пехотинцы США прибывают в Кабул 13.08.2021, 22:52

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иллюстрационное Фото

Америка готова транспортировать из Афганистана ежедневно тысячи людей.

Как заявили в пятницу в Пентагоне, большая часть американских военнослужащих, отправленных в Кабул для эвакуации дипломатов, прибудет в столицу Афганистана к воскресенью. Об этом сообщает «Голос Америки».

Как заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби, слова которого приводит агентство «Франс-Пресс», в Кабул уже прибыли первые морские пехотинцы, которые займутся эвакуацией гражданского персонала.

«Я ожидаю, что к концу выходных большая часть из 3000 (военнослужащих) будет на месте», - сказал в беседе с журналистами представитель Пентагона. По его словам, США готовы транспортировать из Афганистана ежедневно «тысячи людей».

Между тем, по последним данным, боевики «Талибана» захватили сегодня город Пули-Алам, административный центр провинции Логар. В результате талибы оказались всего в 50 км от Кабула, сообщает «Франс-Пресс». Впрочем, в Пентагоне не считают угрозу Кабулу «неминуемой», отметил Джон Кирби, признав тот факт, что талибы пытаются сейчас «изолировать» афганскую столицу от остальной страны.

В Пентагоне признают свою обеспокоенность, однако Кирби ясно дал понять, что Соединенные Штаты считают, что теперь ответственность за это несут афганские военные.

«Мы с большой озабоченностью отмечаем скорость, с которой они (талибы) продвигались, и отсутствие сопротивления, с которым они столкнулись», - сказал Кирби.

«Мы хотим видеть волю и политическое руководство - военное руководство – которые требуются на местах, - добавил представитель Пентагона, - Получится это или нет - решать афганцам».

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