В России не смогли найти ни одного нового крупного месторождения нефти 5 14.08.2021, 8:23

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Объем найденной нефти оказался почти в 10 раз меньше, чем объем добычи.

Поиски в России новых залежей нефти, которые могли бы покрыть выбывающие из-за добычи запасы, в 2021 году принесли провальные результаты, пишет finanz.ru.

По итогам января-июня прирост запасов нефти и конденсата в результате геологоразведочных работ, которые проводили за свой составил 26,4 млн тонн промышленным категориям АВ1С1, отчиталось Минприроды в полугодовом докладе.

Объем найденной нефти оказался почти в 10 раз меньше, чем объем добычи, составивший 255 млн тонн, согласно Росстату.

На государственный баланс было поставлено шесть новых нефтяных месторождений, из которых пять «очень мелкие» (в Приволжском федеральном округе), а еще одно относится к категории «мелких» (в Ханты-Мансийском автономном округе).

Их суммарные запасы по категориям С1+С2 составили лишь 5 млн тонн нефти - объем, который Россия выкачивает из недр примерно за три дня.

Еще хуже оказались итоги поиска залежей газа: прирост запасов составил 15,9 млрд кубометров - в 21 раз меньше добычи, составившей 337 млрд кубов.

Сырьевое богатство России - традиционный повод для бравады чиновников и сокрушений экономистов, сетующих на «голландскую болезнь» экономики, - уже несколько лет проедается в ускоренном режиме.

По подсчетам Счетной палаты, темпы, с которыми истощаются запасы стратегических и дефицитных природных ресурсов в стране, за последние три года выросли вдвое.

Если в 2018 году новыми открытиями покрывалось 63% добычи, то в 2020-м эта доля упала до 32%.

Воспроизводство дефицитных и стратегических ископаемых в стране находится на «низком» уровне, система управления рисками отсутствует, а управление фондом недр ведется «недостаточно эффективно», писала СП в мае.

За 2018-20 гг бюджет выделил на поиск и разведку полезных ископаемых 87 млрд рублей. Но выполнить план не удалось по 20 видам стратегических и дефицитных ресурсов. В их числе - арктическая нефть, золото, серебро, алмазы, уран, хромовые руды, свинец и вольфрам.

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