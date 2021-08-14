Видеофакт: Белорусские военные с оружием в руках гонят мигрантов к границе с Латвией 68 14.08.2021, 12:39

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Минобороны Латвии опубликовало шокирующие кадры.

На видео попал очередной акт гибридной на латвийско-беларусской границе: белорусские военные заставляют мигрантов перемещаться в сторону Латвии и не дают им попасть обратно на территорию Беларуси. Люди в форме угрожают мигрантам боевым оружием. Кроме того, их заставляют сидеть прямо на земле под надзором вооруженных автоматами людей во время привалов.

Портал Sargs.lv, основанный Минобороны Латвии, подчеркивает, что подобные действия являются частью гибридной операции Беларуси, направленной против стран Балтии, Польши, НАТО и ЕС.