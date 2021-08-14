«Укладываюсь в 3,5 рубля»: сколько белорусы тратят на обеды в общепите 8 14.08.2021, 8:51

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От слесаря из Жлобина до коммерческого агента из Минска.

Одни ежедневно таскают на работу контейнеры с домашней едой, другие готовы заплатить в кафе, ресторане или столовой, лишь бы освободиться от кухонного рабства и не готовить ссобойки. Журналисты onliner.by попросили читателей рассказать, во сколько денег им обходятся обеды.

Аудитор из Гомеля

— Если ты не из IT, в Гомеле тебе платят мало, — рассказывает девушка, которая работает аудитором и экономит на обедах. Говорит, старается тратить на это дело до 3 рублей в день.

Работник завода из Бреста

Дмитрий выслал пример обеда работника компании «Савушкин продукт». Сотрудникам предприятия в столовой предоставляется скидка в размере 30%, остальным — по полной стоимости.

— Я всегда укладываюсь в 3,5 рубля. Есть, конечно, дорогие позиции в столовой: какие-либо котлеты, мясо под сыром, что-то вроде этого. Но у меня всегда получается первое, второе и салат до 3,5 рубля.

Мастер ОПС и его обед Пружанах

Виталий — из Бреста, он мастер охранно-пожарной сигнализации, командует бригадой монтажников.

— Мотаюсь по командировкам. Это — обед в столовой Пружанского ПМС, отдал чуть меньше 5 рублей. Обеды в заводских столовых на госпредприятиях стоят примерно одинаково, и неважно, Брест это, Береза или Каменец. Лучше только в совхозных столовых — там еда как дома. В колхозах кормят отменно, там трактористы и комбайнеры — ребята суровые, с ними не забалуешь.

Преподаватель университета из Минска

Константин работает преподавателем в БГТУ в столице. Питается в университетской столовой №3.

— За этот обед отдал 5 рублей. Это обычная цена, если брать котлету, а не гуляш или запеченное мясо. Для студентов во время обеда есть спецблюдо, оно стоит до 3 рублей.

Заводчанин из Новополоцка

Работник завода «Полимир» из Новополоцка рассказывает, что раньше брал большой обед за 5 рублей, теперь же в такую сумму уложиться невозможно.

— Все существенно подорожало. Раньше на 5 рублей можно было взять обед из семи позиций, а теперь на эту сумму беру экономвариант. Раньше в очередях стояли по полчаса, а теперь пусто в столовых, поток желающих пообедать существенно снизился.

Сейчас на обед из трех блюд уходит 5—6 рублей.

Юрисконсульт из Борисова

Александр рассказывает, что вместе с супругой они обедают в разных местах Борисова.

— Шаурмичная, заводские столовки, бургерные. Если идти в кафе, обед стоит 5—10 рублей на человека. В шаурмичной и бургерной — 5—7,5 рубля. В столовых при заводах выходит от 5 до 9 рублей. В откровенно трешовые столовки не ходим.

Слесарь-ремонтник из Жлобина

Семен обедает в столовой Жлобинского мясокомбината.

— Чека нет, потому что все записывается в ведомость, а потом вычитается из заработной платы.

За этот щедрый обед с двумя компотами Семен отдал 6 рублей.

— Здесь два беляша с мясом, а так в среднем выходит где-то 4,5 рубля.

Слесарь из Минска

Дмитрий работает слесарем механосборочных работ на «Пеленге», обедает в кафе-столовой «Базилик». Мясное блюдо в обеденное время здесь можно взять за 2—4 рубля, гарниры стоят меньше 1 рубля. За этот обед Дмитрий отдал 6,5 рубля.

Менеджер по продажам из Минска

Юрий из Минска работает в сфере продаж и обедает в столовой «Интеграла». Самое дорогое в этом обеде — свинина, запеченная с грибами, — почти за 4,5 рубля. Всего обед обошелся в 7,3 рубля.

— Если брать кашу и котлету, обед стоит от 5 рублей. Это обычная заводская столовая. Нравится тем, что находится в пешей доступности, других таких мест рядом нет.

Маркетолог из Минска

Инна работает в бизнес-центре Riviera Plaza.

— Обычно мы обедаем в кофейне Yummy. У кофейни есть чат в Telegram, где можно заранее заказать, что ты будешь есть завтра. Цены на обеды обычно варьируются от 4,5 до 5,5 рубля. Обычно к обеду я беру кофе (это еще 2,5 рубля) или большой стакан фруктового чая (примерно 4 рубля), и тогда за обед выходит 7—9 рублей.

Банковский экономист из Минска

Александр работает экономистом в «Банке БелВЭБ» и обедает в офисной столовой на проспекте Победителей в Минске. На фото слева — фрикассе из курицы за 3,9 рубля, лобио с фасолью и перцем за 2,7 рубля, окрошка на кефире за 2,5 рубля. Всего 9,1 рубля — обычная цена за обед в этом месте. Обед на фото справа стоит 11,7 рубля, в нем куриное филе в сыре и стручковая фасоль, салат с ветчиной и фасолевый суп.

Копирайтер из Минска

— Этот обед из кафе «Уха из петуха» обошелся мне почти в 11,3 рубля. Здесь пюре за 2,7 рубля, куриная котлета чуть дороже 4 рублей и салат за 4,5 рубля. Дороговато и очень вкусно, еда совсем не столовская.

Коммерческий агент из Минска

Владимир работает в сфере продаж пивной продукции.

— В связи с разъездной работой и постоянным нахождением за рулем беспроигрышный вариант обеда для меня — это McDonald’s: быстро и выходить из авто не нужно. Часто бываю в столовых для студентов. Регулярно случается обедать во всяких фастфудах типа «Сайгон», Sen Hanoi и шаурмичных. По деньгам выходит от 6 рублей до бесконечности. Стараюсь уложиться в 10 рублей. Столовые — это, как правило, 6—8 рублей, кафе и прочие комплексные места — 9—13 рублей, шаурма и сайгоны — 7—9 рублей, фастфуд (McDonald’s, KFC) — 11—16 рублей.

Прораб в Бангладеш

Роман имеет прописку в Пинске, а работает прорабом в Бангладеш.

— Специи и приправы в столовой здесь во всех продуктах и в больших количествах. Национальная кухня Бангладеш — это другое дело. Местные рабочие питаются своей национальной кухней: рис, бобовые, много перца. На перекус едят пури — это лепешка величиной с ладонь с начинкой из гороха с солью, а также чингару — это лепешка в форме конверта из теста с начинкой из картошки и перца, ее обжаривают в масле.

Национальная валюта — бангладешская така, в переводе на рубли 100 так равны 2,96 рубля. Первые блюда стоят от 50 до 120 так (1,5—3,5 рубля), вторые — мясные изделия — 160—180 так (4,7—5,3 рубля), гарнир — 40—70 так (1,2—2,1 рубля), овощные салаты — 50—80 так (1,5—2,4 рубля), мясные 80—130 так (2,4—3,8 рубля), чай — 10 так (30 копеек), растворимый кофе — 15 так (40 копеек), натуральный — 100—170 так (2,9—5 рублей), кондитерские изделия — 80—200 так (2,4—5,9 рубля). Таким образом, на обед, состоящий из первого блюда, гарнира с мясом и овощного салата с чаем, должно уйти примерно 7,7—10,1 рубля.

Электромонтажник в Кракове

Влад из Минска живет в Кракове, работает в сфере строительства. Обеды заказывает.

— Здесь суп курник, рис с овощами, филе курицы на гриле и цукини. Отдал 13 злотых — 8,5 рубля.

Мастер цеха в Питере

Артем из Минска работает в сфере станкостроения, трудится мастером цеха. Сейчас находится в командировке на питерском «Невском заводе».

— Здесь есть меню комплексного обеда и меню свободной продажи. Комплексный обед — первое, второе, салат, хлеб, компот. Цена фиксированная — 186 российских рублей, это примерно 6,4 белорусского рубля.

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