«Беги, Ваня, беги!»: мощное обращение к генеральному директору ОАО «Беларуськалий» 17 14.08.2021, 9:43

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На предприятии начинается тотальный провал.

Бывший сотрудник управления ОАО «Беларуськалий» прислал телеграм-каналу стачкома обращение к генеральному директору предприятия Ивану Головатому:

— В связи с последними новостями в области санкций в отношении ОАО «Беларускалий» хотелось бы обратиться к пока еще действующему «генералу» этого самого ОАО.

Головатый Иван, еще несколько лет назад, когда ты, вдруг, внезапно выпорхнул на должность генерального директора ОАО, по предприятию активно ходили слухи о том, что ты далеко пойдешь и долго на месте «генерала» не задержишься. Крыша, мол, у тебя серьезная.

Почему не вышло, трудно сказать. Может сильно затянул соблазн обогащения на твоей должности, ведь, помимо различного рода схематозов по калию, есть еще схема с сигаретами в вагонах ОАО при отправке их во вражескую Литву, да и схемы с разного рода закупками и строительными организациями, для знающих и разбирающихся в этом людей, не являются особым секретом. Можно сказать, есть еще «личный цех» с Подлесным на 1-м Рудоуправлении и другие схемы личного обогащения.

Но, я точно знаю одно, именно на тебе и закончится история существования одного из самых успешных мировых производств калийных удобрений под названием ОАО «Беларуськалий».

Когда-то ты окончательно сделал ставку на действующий политический режим, закрывая глаза на его преступления и беспредел, а потом подумал, что поймал Бога за бороду. Думал, что это будет длиться вечно?

Иван, ты войдешь в историю, как последний генеральный директор ОАО «Беларуськалий», которого, возможно, еще успеют и закрыть, ведь кто-то должен в твоей организации ответить за тотальный провал и разгром ОАО. За тобой приедут на тех же подведомственных тебе бусах, которые ты выделял для сотрудников ОМОНа во время активных МИРНЫХ протестов в Солигорске. Ты думал, что ты самый главный? А, нет, люди покрупнее в мире решили выключить и тебя и семью твоего патрона. И это уже факт. Вы их достали.

А может ты и сам в нем заинтересован? В заговоре! А, Иван? Кстати, твои беспринципность и двуличие в жизни проявляются даже тогда, когда ты ездишь по городу на своем дорогом BMW X7 (с номером 0007, Джеймс Бонд ты наш немецкий).

И это в тот момент, когда твой шеф заявляет о том, что к «заговору» против Беларуси причастна Германия. Может ты от Ангелы Меркель получил этот подарок в свое время и тоже причастен к данному заговору?

Я думаю, что это на сегодня весомый аргумент для того, чтобы к тебе с обыском пришли сотрудники республиканского КГБ, ОМОНа и центрального аппарата ГУБОПиК, ведь репрессивная машина не может остановиться и идти куда-то надо…

Какие-никакие зарплаты карателям отрабатывать надо – может стоит им пошерстить и в рядах менеджмента твоего ведомства? Может и ты там где-то засветился в особо тесном сотрудничестве с немцами, литовцами, поляками, чехами, латышами, украинцами, даже россиянами, ну и конечно американцами…. Кто там у нас еще враги? Всех перечислил?

Иван, не гневи Бога и не пались, не те времена, обстановка напряженная, будь скромнее в жизни, купи себе отечественный Geely, ведь твой шеф заявил о том, что у нас самодостаточная экономика и мы ни от кого не должны зависеть, хотя сам, правда, ездит на тех же немецких Maybach и Mercedes-Benz.

Но, ладно, шефу можно, не ты же обладаешь такими полномочиями как он, способными стереть тебя в порошок, если будет тотальный провал в твоем ведомстве. А он начался…

Вообщем, Иван Иванович, твоей участи я не завидую, ибо придут за тобой свои же, как пришли за Тимановской, которая до последнего была аполитична и выступала за действующий политический режим…

А вот успеешь ли ты убежать – тема для отдельного разговора. Для такого же отдельного разговора отдельная тема и о том, а существуют ли для тебя направления, в которых ты сможешь скрыться. Примут ли тебя там? Не выдадут ли?

Да, и попытайся объяснить своему патрону, если этого еще не сделал, что если бы он прекратил всякое сотрудничество с ФРГ, то ОАО «Беларуськалий» издох бы через месяца три…

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