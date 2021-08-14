Президент Латвии подсказал мигрантам: Можете просить убежища в Беларуси 7 14.08.2021, 10:08

8,220

Политик тонко потроллил белорусский режим.

Президент Латвии Эгилс Левитс заявил 13 августа, что мигранты из третьих стран, незаконно перешедшие границу Латвии со стороны Беларуси, могут просить убежища в Беларуси, пишет латвийское издание LSM.

После переговоров с премьер-министром он заявил, что ситуация на границе с Беларусью – это гибридная война против Латвии и Евросоюза, на которую нужно твердо реагировать. Быстрое улучшение инфраструктуры на границе он назвал абсолютным приоритетом.

В Латвии вслед за Литвой решили не принимать мигрантов из третьих стран, перешедших белорусско-латвийскую границу, а возвращать их в Беларусь.

«Что касается прав человека, то это люди, которые прибыли в безопасную страну. Беларусь – безопасная страна, Беларусь не охотится на этих людей, прибывших из третьей страны. Они могут просить убежища в Беларуси», – заявил Эгилс Левитс.

Премьер Латвии Артурс Кариньш согласился с тем, что со стороны белорусского режима Латвии угрожает гибридная война, как и Литве. Именно белорусский режим он считает организатором миграционного кризиса. Он заявил, что его правительство действовало быстро и придало пограничникам все необходимые полномочия, чтобы защитить границу, и предоставило им помощь военных.

Кариньш пообещал, что не допустит никаких провокаций или «контрмер» белорусского режима на границе Евросоюза.

После решения Литвы выдворять мигрантов обратно в Беларусь Латвия стала задерживать существенно больше мигрантов, а потом тоже решила разворачивать их. 10 августа Латвия ввела чрезвычайное положение на границе, 12 августа Сейм одобрил решение единогласно.

Латвийская пограничная служба тем временем выявила случаи, когда вооруженные люди на белорусской стороне подгоняют мигрантов в сторону Латвии. О подобном рассказывают и в Литве, причем литовские пограничники не раз слышали стрельбу с белорусской стороны.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».