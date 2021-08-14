До каких пределов раскалит Россию огонь пандемии? 4 Роман Трунов, «Росбалт»

14.08.2021, 10:47

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Когда после победы над COVID-19 начнется поиск виновных, под ударом может оказаться и Кремль.

Россия находится на гребне очередной волны пандемии COVID-19, устанавливая все новые и новые печальные рекорды. А различные власти, демонстрируя верх прагматизма (если не сказать цинизма), предположительно жонглируют статистикой и то вводят, то отменяют карантинные ограничения. Все это, вероятнее всего, имеет малое отношение к реальному положению дел в стране. Впрочем, и само российское государство сейчас трудно отличить от симулякра.

Однако, как утверждали Ильф и Петров, «статистика знает все». Так, по данным сразу двух авторитетных сайтов — worldometers.info и corona-stats.online, по состоянию на 13 августа Россия находилась на четвертом месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса (6 557 068 случаев). Впереди нее были только Соединенные Штаты (37,2 млн), Индия (32,1 млн) и Бразилия (20,3 млн). При этом показательно, что в точности такое же число (6 557 068) назвал и официальный онлайн-ресурс стопкоронавирус.рф.

Из этого можно заключить, что вышеупомянутые международные сайты оперируют исключительно теми статистическими данными, которые им предоставляют национальные власти. На первый взгляд может показаться, что в России все не так плохо, как это принято думать. Между тем несложное арифметическое действие — деление общего числа больных на общее число смертельных исходов — дает несколько иную картину. Получается, что в Бразилии умирает примерно каждый 36-й заболевший человек, в РФ — 39-й, в США — 58-й, в Индии — 75-й. Последнее число, честно говоря, вызывает большие сомнения, но куда больше огорчают российские показатели.

Между прочим, во Франции и в Великобритании, которые в сводной таблице расположились сразу вслед за Россией, ковид убивает приблизительно каждого 57-го и 47-го человека соответственно. Это лишний раз показывает, в каком состоянии находится российское государство и, как следствие, отечественное здравоохранение. Более того, как ранее писал «Росбалт», ситуация с коронавирусом в РФ выглядит плачевной даже в сравнении с постсоветскими странами, что вообще ни в какие ворота не лезет. Так что можно предположить, что отечество в который раз стоит на грани демографической катастрофы, а безответственная власть отстраненно наблюдает за происходящим.

Надо сказать, что эксперты межправительственной организации Intеrnationаl IDЕА усматривают связь между государственным строем и эффективностью борьбы с ковидом. К примеру, согласно их классификации, с 2004 года в России действует гибридный режим, пришедший на смену неразвитой демократии. Но даже несмотря на несоразмерные действия властей, противодействие пандемии на российский манер трудно назвать успешным.

К аналогичному выводу пришел и эксперт Уппсальского университета (Швеция) Грег Саймонс. В своей статье «Экономические последствия пандемии COVID-19: критический обзор прогнозов в публикациях СМИ и информационно-аналитических докладах в контексте теории и практики управления кризисной ситуацией», опубликованной в журнале «Проблемы прогнозирования», он пишет: «В случаях, когда доверие общества к чиновникам и властям невысоко (например, в ряде стран постсоветского пространства), а восприятие существующего общественного договора (что государство требует от своих граждан и наоборот) неоднозначно, то степень соблюдения населением и бизнесом санкционированных правительством мер может существенно варьировать». Иными словами, никто ничего делать не будет, кроме как из-под палки.

В части рассуждений об экономических последствиях нынешней пандемии Саймонс ссылается на мнение профессора университета Виттен-Хердике (Германия) Джоша Вуллвебера. Этот немецкий ученый считает, что «мы переживаем глубокий экономический и финансовый кризис, самый резкий спад в мировой экономике со времен Великой депрессии 1930-х годов». Кстати, весьма примечательно, что тогда США сумели не только справиться с социально-экономическим коллапсом, но и выйти из испытаний еще более сильным государством. И, откровенно говоря, трудно представить, что может помешать им и в этот раз справиться с насущными проблемами, особенно в свете масштабного плана Джо Байдена по борьбе с COVID-19.

Не надо быть провидцем, чтобы предсказать, что раньше или позднее именно западный мир выйдет победителем и из яростной схватки государственных амбиций. После чего, как это всегда было принято в истории человечества, начнется поиск виновных. Пока что на эту роль США и их союзники выдвинули Китай. Вместе с тем совершенно очевидно, что на крайние меры прагматичный Запад не пойдет, памятуя о том, что худой мир с КНР лучше доброй ссоры. И вот тогда-то под ударом может оказаться Россия, которая прочно застряла где-то между Вашингтоном и Пекином, так и не став ни для кого своей.

Постоянные политические метания официальной России вообще стали притчей во языцех. Вроде бы, надо вводить локдаун, но жалко денег, да и при существующей системе госуправления все равно всех не спасешь. Поэтому власти придумывают продолжительные федеральные и региональные выходные, которые лишь частично решают проблему. Возможно, что всеобщая вакцинация стала бы выходом из этой тяжелой ситуации. Но, во-первых, вакцин на всех россиян пока просто не хватает, во-вторых, за последние двадцать лет государство само создало генерацию гомункулов, которые напрочь лишены способности к рациональному мышлению и потому делать прививку упорно не желают.

И последнее. Как известно, коронавирус мутирует, появляются его новые штаммы, в результате чего эффективность существующих вакцин снижается. Поэтому не вполне ясно, будет ли когда-нибудь достигнут столь желанный коллективный иммунитет. Об этом, насколько сейчас можно судить, пока что не готово сказать ни одно правительство в мире.

Роман Трунов, «Росбалт»

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