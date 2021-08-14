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«Палаты забиты стонущими пациентами»: что происходит в больницах оккупированного Севастополя

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  • 14.08.2021, 11:36
  • 8,668
«Палаты забиты стонущими пациентами»: что происходит в больницах оккупированного Севастополя

Крымчане рассказали о «достижениях» российских властей.

Жители оккупированного Россией полуострова Крым рассказали об ужасных условиях местных больниц.

Об этом сообщает Telegram-канал «Крымская ласточка».

Об ужасах больницы рассказал пациент, который находится на лечении в 1-й городской больнице в инфекционном отделении, с подозрением на пневмонию.

«Палаты забиты стонущими пожилыми пациентами. Медсестры, а их 2, бегают на два этажа. В реанимации нет мест. В палатах полная антисанитария. На окнах отсутствуют москитные сетки. Санузел в плесени, а тут на секундочку пациенты с заболеваниями легких, еще и плесенью дышать!», - говорится в сообщении.

Более того, по ночам вылезают всякие гады, среди которых тараканы и пауки. Также налетает много комаров, так как нет москитных сеток. По словам пациента, уснуть в таких условиях невозможно.

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