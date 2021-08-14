Президент Литвы предоставил дополнительные полномочия военным в приграничных с Беларусью районах 1 14.08.2021, 12:30

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Приказ подписан на время действия чрезвычайной ситуации.

Президент Литвы Гитанас Науседа предоставил военным дополнительные полномочия в приграничных районах на время действия чрезвычайной ситуации.

Как сообщает LRT, соответствующий приказ он подписал в пятницу 13 августа (перевод — «Европейская правда»).

«Учитывая текущую ситуацию и то, что в этом году количество нелегальных пересечений границы иностранными гражданами возросло в десятки раз, президент решил предоставить дополнительные полномочия военнослужащим», - сообщили в пресс-службе Науседы.

Перед этим с таким запросом обратился правительство Литвы.

Военные, привлеченные к патрулированию границы с Беларусью, смогут давать гражданским лицам приказы, обязательные для исполнения, и задерживать тех, кто отказывается это делать.

Также им разрешили останавливать и проводить досмотр транспортных средств, людей и багажа и при необходимости применять спецсредства.

За последние сутки на литовско-белорусской границе пограничники завернули 30 человек и двух задержали. Также задержали трех мигрантов, которые ранее бежали из лагеря на Руднинкайском полигоне.

Как сообщалось ранее, Литва отклонила все рассмотренные в настоящее время ходатайства нелегальных мигрантов о получении убежища. Также Вильнюс сообщил о первом случае добровольного возвращения в свою страну мигранта, нелегально прибывшего с территории Беларуси.

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