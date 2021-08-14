Где «Спутник», Зин? 4 14.08.2021, 12:42

4,762

На фоне рекордной смертности от COVID-19 Россия столкнулась с дефицитом вакцин.

В России бьются новые и новые рекорды смертности от коронавируса: долгое время официальные цифры смертности держались у отметки в 800 человек в сутки, а 12 и 13 августа перешли этот рубеж (и это, судя по всему, еще сильно заниженные цифры: по избыточной смертности на душу населения Россия занимает первое место в мире). Число новых заражений колеблется вокруг цифры 22 тысячи в сутки, а вот доля привитых по-прежнему ничтожна - обе дозы вакцины получили лишь 20 млн человек (для сравнения, в США это 167 млн, в Британии - 40 млн из 68).

Правительство обещает в ближайшие два месяца выпустить более 124 млн доз «Спутника», это почти в 1,5 раза больше, чем было произведено за все время вакцинации. Но все прежние обещания по темпам выпуска чиновники не сдержали, и регионы регулярно сталкиваются с дефицитом вакцин.

Видимо, сроки будут сорваны и в этот раз: как подсчитал The Insider, на весь этот год чиновники заключили договоры всего на 118 млн вакцин, причем самые крупные из них были подписаны только в конце июля. Это значит, что даже если все контракты будут исполнены в срок, России придется столкнуться с колоссальной нехваткой вакцин.

Дефицит вакцин

В Москву и Санкт-Петербург вакцины поставляются регулярно, однако регионы регулярно испытывают дефицит, несмотря на обещания чиновников исправить ситуацию. Так, уже в первые месяцы массовой вакцинации министр Мантуров планировал направить в регионы 20 млн доз препаратов, но фактически такой объем вакцин был произведен только к апрелю.

В итоге к началу июля, по данным «Коммерсанта», вакцин не хватало в Краснодарском и Хабаровском краях, в Ростовской Брянской, Тамбовской и Кемеровской областях, на Сахалине и на Алтае. В это же время в Тамбовской области в листе ожидания вакцины оказалось более 30 тысяч человек. Препаратов не было даже для тех, кто обязан вакцинироваться исходя из перечня главного санитарного врача. Во Владимирской области очередь на прививку выросла до 70 тысяч человек. В результате туда пришла поставка только на 9,4 тысячи вакцин, вместо необходимых 100 тысяч. Примерно такие объемы поставок были и в Волгоградской области, куда завезли в июле всего 17,7 тысячи доз. В Орловской области в середине июля в запасе у медиков оставалось всего 2,5 тысячи вакцин.

На запросы The Insider о том, как власти собираются разрешать кризис вакцин, Минпромторг ответил, что ситуация держится на контроле:

«Что касается обеспеченности вакцинами отдельных регионов, то Минздрав совместно с Минпромторгом находятся в круглосуточном контакте с местными администрациями и проводят работу по маршрутизации поставок новых партий вакцин, чтобы в приоритетном порядке закрывать потребность там, где происходит скачкообразное увеличение спроса «в моменте».

Поставки заказанных другими странами доз «Спутник V» также срываются: Мексика, Аргентина, Гондурас, Гватемала, Иран и другие страны, рассчитывавшие на российскую вакцину, получают лишь небольшую часть обещанного. Аргентина, которая не дождавшись российский препарат заказала миллионы доз Pfizer, на днях получила 400 тысяч доз из России.

Что обещают чиновники

О планах нарастить производство вакцин каждый месяц рассказывают глава Минпромторга Денис Мантуров и зампредседателя правительства Татьяна Голикова. В основном речь идет о массовом производстве «Спутник V» и «Спутник Лайт». Производство остальных двух вакцин - «ЭпиВакКороны» от новосибирского «Вектора» и «КоВиВака» от центра Чумакова - пока в десятки раз уступает масштабам поставок «Спутника».

Но и вакцина «Спутник V» производится в меньших объемах, чем говорят чиновники. Так, в середине января Мантуров обещал произвести к апрелю 33 млн доз вакцин «Спутник V»: «У нас в январе должно быть произведено не менее 7 млн доз, в феврале - 11 млн, на март запланировано 15 млн доз».

Однако к этой дате центр Гамалеи выпустил всего 20 млн доз, а в гражданский оборот поступило и того меньше - всего 16 млн доз, то есть менее половины обещанного, рассказывал замглавы центра Денис Логунов.

Новые оптимистические прогнозы Мантуров сделал на Петербургском экономическом форуме в июне, пообещав, что с июля ежемесячно будут производить по 30 млн доз «Спутника V».

Месяц спустя, в июле, глава Минпромторга сделал новый прогноз - до октября в стране будет произведено аж 57 млн комплектов «Спутник V» (114 млн доз вакцины) и еще 10 млн доз «Спутник Лайт». При этом он не уточнил, сколько вакцин поступит в гражданский оборот.

В ответе на запрос The Insider пресс-служба Минпромторга заявила, что в июле обещанные объемы производства были достигнуты:

«Производство вакцины ритмично наращивается. Каждые несколько дней в оборот выпускаются партии. Мы вышли на производство 30 млн комплектов доз всех вакцин в месяц, ближайшие несколько месяцев будет держаться этот темп, после чего производство может быть поэтапно масштабировано до 45-40 млн доз вакцин в месяц».

Сколько производят на самом деле

Однако до середины лета крупные контракты на поставки вакцин не заключались. По состоянию на 3 августа The Insider обнаружил на портале госзакупок только 14 контрактов на 94,7 млрд рублей. Самые ранние контракты были заключены в январе, самый поздний - 30 июля, причем сразу на рекордные 35 млн доз. При этом в открытых данных не указано, к какому сроку должна быть произведена эта партия вакцин.

Контракты заключаются по довольно сложной схеме - заказ на производство размещает центр имени Гамалеи. А поставками вакцин в регионы занимается структура Ростеха «Нацимбио». В ряде контрактов не указано количество вакцин в упаковке, но если исходить из максимального числа вакцин (5 штук в упаковке согласно официальной инструкции), то на сегодняшний могло быть заказано для производства максимум 118 млн доз вакцины.

Но все вакцины, произведенные по контрактам, заключенным до августа, уже должны были подойти к концу. Ведь по данным Bloomberg к 10 августа в России уже использовано 66,7 млн доз вакцин (26,3% россиян привиты первым компонентом, 18,8% - двумя).

Кто производит вакцины

Вакцина «Спутник V» может производиться на мощностях семи аккредитованных компаний - «Биннофарм», «Генериум», «Р-Фарм», «Биокад», «Лекко», «Фармстандарт — Уфимский витаминный завод», и в самом Центре имени Гамалеи. Основные объемы поставок в первом полугодии приходились на «Генериум» и «Фармстандарт — Уфимский витаминный завод». На производстве в последней компании ВОЗ нашла нарушения и постановила их устранить.

Объемы контрактов на производство остальных вакцин меньше в несколько десятков раз. Так, согласно порталу госзакупок, центр «Вектор» заключил контракты на производство всего 2 млн доз вакцин «ЭпиВакКорона» до конца года (что, впрочем, скорее хорошо, с учетом того что действенность этой вакцины крайне сомнительна). Сам же центр обещает выпустить всего 5 млн доз. А контрактов на производство «КовиВака» The Insider вообще не смог найти – вакцина от центра Чумакова все еще производится в рамках исследовательского эксперимента и только готовится к массовому производству. По данным на 26 июля было произведено всего 352 тысячи доз «КовиВака».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».