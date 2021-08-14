Можно ли смешивать разные вакцины от COVID-19: врач дал четкий ответ 5 14.08.2021, 13:36

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На этот счет есть четкая инструкция производителей препаратов.

Вакцины от COVID-19 Pfizer и Moderna, содержащие м-РНК, теоретически можно смешивать, но нежелательно с точки с зрения инструкций производителей.

Об этом в эфире Апостроф Live рассказал врач-эпидемиолог Алексей Галимский.

Собеседник отметил, что Украинская Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики рекомендовала МОЗ смешивать м-РНК вакцины Pfizer и Moderna и вводить Pfizer после полученной первой дозы AstraZeneca.

Алексей Галимский назвал НТГЭИ "группой шаромыжников", которых набрали на непрозрачных условиях. По словам врача-эпидемиолога, некоторые члены Национальной технической группы не имеют медицинского образования и добавил, что в Украине не проводили никаких исследований о смешивании вакцин.

"В Украине таких исследований (о пользе смешивания вакцин - ред.) не проводили. Все это на уровне скачивания рефератов из интернета. Люди смотрят, что написано на сайте ЦКЗ, что написано на сайте Европейского центра, смотрят, что написано на сайте ВООЗ. Все это компилируется и называется экспертными заключениями. То есть украинской научной мысли и практики нет", - подчеркнул врач-эпидемиолог.

Как отметил Алексей Галимский, украинцам желательно прививаться одной и той же вакциной, а при необходимости пользоваться аналогичной - CoviShield и AstraZeneca.

Теоретически можно смешивать вакцины Pfizer и Moderna, содержащие м-РНК, но производители не рекомендуют это делать в своих инструкциях к препаратам.

"В первую очередь самое главное для каждого фармпрепарата - это инструкция производителя, утвержденная уполномоченным органом Украины. В нашем случае это Министерство здравоохранения. И в инструкциях о смешении ни слова. Поэтому все рекомендации НТГЭИ в этом плане, когда у вас инструкция... Понимаете, если что-то произойдет, то судить медработника будут за несоблюдение инструкции", - подытожил Галимский.

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