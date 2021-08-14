Так кушать хочется, что аж Воронеж разбомбили… Александр Сотник

14.08.2021, 14:44

Не себя же лупить по голове Царь-табуреткой.

Нет на карте такой страны, как Россия, где продукты дорожали бы с такой же бешеной скоростью. Точнее, есть, но это – Венесуэла. Там Мадуро и туалетно-бумажные боливары. А в России – великий стабилизатор Путин, доллар по 74 и эрегированный патриотизм.

Как так случилось, что в стране, которая на «раз-два» готова уконтрапупить всю планету, морковь чуть ли не по цене ядерного топлива? При этом победоносная Шойга, выступая перед рабочими Красмаша, оптимистично заявляет, что в стране все «пучком», и производство колосится: «Восстанавливается промышленное производство во многих отраслях, реализуются крупномасштабные инфраструктурные проекты, активно развивается тяжелая и легкая промышленность, сельское хозяйство» - публично галлюцинировал министр обороны, не боясь отходняка. А тот накрыл весь хозяйский череп и заставил собрать срочное правительственное совещание, на котором Путин поручил сбить цены любыми средствами. Тут голосовать надо, а не в очереди за колбасой речи недовольных впитывать. Выложить на прилавки все, что есть, расширить торговлю продуктами питания за счет ярмарок, рынков и объектов нестационарной и развозной торговли. Обеспечить «беспрепятственный доступ» к торговым точкам, расширить возможности сбыта отечественной продукции, сделать товары максимально доступными для населения. Наш борзый путлопоезд настолько разогнался, что станция «Голод» замаячила на горизонте гораздо раньше, чем ожидалось. А ведь предупреждали: если заниматься исключительно воровством и отжимом – производство засохнет и отвалится, а импортозависимость – вещь крайне неприятная. И без нее 80% ингредиентов, из которых производятся товары и продукты – импортные. И если убрать с прилавков весь контрафакт, а также эрзац-продукты – псевдо-молочные смузи, слизи, жидкости и сырные замазки, вкупе с пальмосодержащей отравой – полки практически опустеют. Как в позднем СССР, когда прилавки оформлялись одними лишь консервами с морской капустой. В общем, Путин дал приказ засунуть в глотку лохторату желанный борщевой набор перед пеньковым голосоевищем. Избиратель должен подойти к урночке сытый и довольный, отдать голос и отвалить, не задерживая взгляд на результатах подсчета. Остальное – дело техники. Новый фашистский принтер по уровню бешенства затмит предыдущий, и поистине шизофреничными кажутся вопли оппозиционеров, не допущенных до избирательной кампании. Им бы радоваться, что посчастливилось не испачкаться – ан нет, верещат. То ли умом тронулись, то ли реально – жаждут офашизеть у кормового «толчка». Ведь если здоровую клетку поместить в раковый анклав – она неизбежно мутирует в раковую. Но «оппы» - такие «оппы», голос разума слышать не желают. Да и можно ли, живя в психушке, оставаться полностью вменяемым?..

Леса в России продолжают гореть. Руководитель общественного добровольческого штаба по борьбе с лесными пожарами в Якутии Афанасий Алексеев заявил, что ситуация в республике остается критической. «Огонь практически невозможно остановить». Но самолеты для тушения все равно летят в Грецию. На этом фоне депутат Госдумы от Якутии Федот Тумусов предлагает Путину уволить министра природных ресурсов Козлова. «Да, мы столкнулись со стихией, - констатирует Тумусов. - Но к этому столкновению мы шли три десятилетия, лишая себя защиты, хотя я каждый год по много раз говорил об этом с трибуны Госдумы. Число лесников в стране сокращено в 45 раз: было 450 тыс. — осталось 10 тыс. К каким еще последствиям этого могло привести?» И то верно: самого Путина ведь не уволишь, засунув ему в подхвостье Лесной кодекс – вот и приходится искать Козлова отпущения. Как в случае с массовым отравлением на адлерском поезде. Директор вагона-ресторана уже дает показания, а повар и официант признались, что у них была диагностирована норовирусная инфекция, но они все равно отважно вышли на работу. То есть, ты знаешь, что являешься носителем острой кишечной инфекции, но настолько запуган начальством, что не решаешься об этом сообщить, потому что – уволят! Необучаемые и насмерть перепуганные суицидники предпочитают смерть увольнению. Правда, теперь в список нехитрых вариантов затесалась тюрьма.

А вот Амурская область, к счастью, пока не горит. Она тонет. «В Приамурье подтоплено 152 жилых дома, в Белогорске – 72», - сообщает пресс-служба правительства региона. Да и Новороссийск тоже затопило. Что поделаешь? – стихия! Ее козлом отпущения не назначишь, вот и приходится плавать в государственном коллекторе стилем Баттерфляй, пока в воронку царского гнева не засосало. А гнев этот как царь-табуретка в руках правосудия: обрушивается на голову и перекраивает судьбу. Следственный комитет прищурился в бастрыкинскую лупу и возбудил уголовное дело против Леонида Волкова и Ивана Жданова – за сбор средств для «экстремистской организации». Дельце это резонно напрашивалось сразу же после признания ФБК «экстремистской организацией», но было бы логично начать с самого вождя – Навального – тем более, что он уже трепещет в руках чекистского коллектива. Но какие-то тайные пружины мешают следовать прямолинейной логике, и Алексея продолжают «манделить» по притянутому делу Ив Роше. А его соратнице Соболь и вовсе позволили на цыпочках покинуть Россию. Спец-дела, спец-аресты и спец-посадки, равно как и спец-побеги – признак предпеньковой путинской России. В этом круговороте подковерных замыслов сам черт ногу сломит, но так устроен сложный механизм ручного управления. Рычагов много, а руки всего две. Там не дотянул, тут не дожал, здесь не доглядел – и расползается государственная ткань во все стороны. Приходится искать шпионов, агентов, экстремистов или просто козлов-министров, дабы настучать им по рогам, заставляя отбросить копыта. Не себя же лупцевать по плешарику Царь-табуреткой!.. Так что все – козлы, и все виновны – от стрелочников до олимпийских судей, засудивших нашу гимнастику! Зачистить всех, а то так кушать хочется, что аж Воронеж разбомбили…

Александр Сотник, sotnik-tv.com

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