Дмитрий Гордон: Лукашенко – это политическое животное, белорусы никогда его не простят 18 14.08.2021, 14:55

14,450

У диктатора явные проблемы с психикой.

Украинский журналист Дмитрий Гордон во время авторской программы «Смотрящие» заявил, что белорусы никогда не простят Лукашенко.

«То, что я увидел после проигранных в пух и прах выборов меня повергло в шок и уныние, потому что я увидел диктатора, человека, который презирает народ, который издевается над народом. Эти издевательства на Окрестина , в других следственных изоляторах, избиение людей массовые, садистские.

Это все было настолько отвратительно. По-моему, у Лукашенко произошло что-то с психикой. Что собственно говоря и видно, что он и говорит. Сегодня Лукашенко – это политическое животное, белорусы никогда его не простят», – заявил Дмитрий Гордон.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».