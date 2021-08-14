Счет идет на дни 5 Эль Мюрид

14.08.2021, 15:50

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Возможно, что никакой обороны Кабула не будет вовсе.

После взятия Кандагара и Герата под контроль Талибана счет начинает идти уже на дни. Провинции буквально отпадают от Кабула, и лишь проблемы с численностью не позволяют талибам полноценно использовать возникший крах режима.

Вполне возможно, что никакой обороны Кабула в складывающейся ситуации правительству организовать не удастся — моральный дух рухнул, и военные, и чиновники озабочены только спасением семей и себя.

В Кабул начали прибывать американские военные для обеспечения эвакуации. Других задач перед ними не ставят. В случае, если Талибан решит входить в Кабул, скорее всего, он даст возможность провести эвакуацию, не входя в столкновения с американцами, но и не давая ее затягивать.

При этом руководитель политбюро Талибана Наим особо подчеркнул готовность вести диалог с Турцией, но на условиях ухода всех иностранных сил из Кабула и в частности, аэропорта. Именно аэропорт пока заявлен как зона контроля турецких военных.

Сообщается о том, что в ближайшее время президент Афганистана Гани может выступить с заявлением, после которого он может покинуть страну. Если так — то речь идет уже даже не о днях существования нынешнего кабульского режима, а о часах. Вряд ли можно будет рассчитывать на организованное сопротивление, если Гани бежит. В городе по сообщениям крайне нервная и диаметрально противоположная по настроениям обстановка — от паники до празднования.

ПС. Сообщают следующее: "местные источники: Талибан отпустил всех пленных чиновников и отправил их на самолете из Герата в Кабул. Исмаил Хан (руководитель сопротивления Герата) был отправлен с посланием к кабульскому режиму, чтобы те сдали Кабул без боя".

Эль Мюрид, t.me

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