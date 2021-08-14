Салфетку со слезами Лионеля Месси выставили на продажу за миллион долларов 13 14.08.2021, 15:19

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Капитан сборной Аргентины пользовался ей на прощальной пресс-конференции перед уходом из «Барселоны».

Бумажную салфетку со слезами Лионеля Месси выставили на продажу за миллион долларов. Объявление появилось на торговой платформе Mercado Libre, сообщает «Эхо Москвы».

8 августа на прощальной пресс-конференции перед уходом из клуба «Барселона» капитан сборной Аргентины не смог сдержать слез. Пока 34-летний форвард пытался успокоиться, он промакивал глаза одноразовой салфеткой.

Месси выступал за испанскую команду с 2004 года. 1 июля его контракт истек и, несмотря на обоюдное желание продолжить сотрудничество, стороны не смогли подписать новый из-за правил Лиги.

10 августа футболист заключил соглашение с «Пари Сен-Жермен». На пресс-конферецнии Месси сказал, что полон решимости помочь создать что-то особенное для клуба и болельщиков, и с нетерпением ждет возможности выйти на поле в Парк де Пренс.

Срок действия контракта составляет два года с возможностью продления еще на год.

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