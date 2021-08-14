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Российский пожарный самолет Бе-200 разбился в Турции

  • 14.08.2021, 15:56
  • 6,912
Российский пожарный самолет Бе-200 разбился в Турции
Иллюстрационное фото

Он был арендован у России Управлением лесного хозяйства страны.

Пожарный самолет Бе-200, арендованный в России, разбился в Турции, сообщило РИА Новости Управление лесного хозяйства республики.

Там уточнили, что крушение произошло в районе города Кахраманмараш, туда направили спасателей.

"Экипаж состоял из восьми человек — шестеро из российской команды и двое — представители Министерства лесного хозяйства. Судьба членов экипажа пока неизвестна", — добавили в ведомстве.

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