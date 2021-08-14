Попавшие под санкции Лукашeнко Skoda, Nivea и Liqui Moly значительно улучшили свои финансовые показатели 1 14.08.2021, 16:08

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Ранее компании отказались спонсировать ЧМ-2021, если он прошел бы в Минске.

Как жилось в последние месяцы трем немецким компаниям, которые Лукашенко захотел «наказать» за то, что они лишили его возможности выступить в роли хозяина ЧМ-2021 по хоккею? Пригрозив в начале января отказаться от спонсирования мирового первенства в случае его проведения в Беларуси, эти фирмы добились тогда переноса всех игр в Латвию, пишет «Немецкая волна».

Liqui Moly получает летом 2021 года рекордную выручку

В ответ официальный Минск с 5 мая запретил на полгода продажу в стране автомобилей компании Škoda Auto (стопроцентная "дочка" немецкого концерна Volkswagen), мужской косметики бренда Nivea Men (принадлежит концерну Beiersdorf) и моторных масел, автохимии и автокосметики компании Liqui Moly. К середине августа все эти предприятия представили финансовые отчеты об итогах своей хозяйственной деятельности во 2-м квартале и первом полугодии, по которым можно судить, как они пережили временное отлучение от белорусского рынка.

Начнем с наименее крупной и, соответственно, теоретически самой уязвимой из этих компаний. "Liqui Moly оглядывается на чрезвычайно успешное первое полугодие", - говорится в опубликованном 11 августа сообщении для прессы фирмы из Ульма. Ее выручка выросла в первом полугодии по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 23% и составила 355 млн евро. И дело тут не в эффекте низкой базы из-за прошлогоднего экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, а в реальном росте продаж, поскольку по сравнению с первыми шестью месяцами вполне благополучного 2019 года выручка увеличилась даже на 38%.

Так, в нынешнем июне (белорусские санкции действовали уже два месяца) Liqui Moly заработала 66 млн евро, что стало лучшим месячным показателем выручки в истории фирмы, а по итогам июля установила новый фирменный рекорд в 70 млн евро, что укрепило руководство компании в оптимистичных оценках перспектив на второе полугодие. Об оптимизме свидетельствует и увеличение штата сотрудников с января по июль на 53 человека. "Мы выходим окрепшими из пандемии", - подчеркивает генеральный директор Liqui Moly Эрнст Прост (Ernst Prost).

,B>Спрос на косметику Nivea заметно вырос, в том числе в Восточной Европе

О "значительном улучшении результатов" отчитался 5 августа производитель косметики и бытовой химии Beiersdorf. Концерну из Гамбурга принадлежат, в частности, такие марки, как Tesa (клейкие ленты и клеи), Hansaplast (пластыри), Florena (кремы). Однако флагманским брендом компании является Nivea, под которым продается широкий ассортимент средств по уходу за кожей. Спонсируя ЧМ по хоккею, Beiersdorf продвигает линию мужской косметики Nivea Men.

В первом полугодии суммарная выручка от глобальных продаж продукции концерна выросла на 16,2% и составила 3,9 млрд евро, при этом во 2-м квартале (когда как раз вступили в силу белорусские санкции) рост достиг даже 28,3%. "Я очень рад, что благодаря нашему сильному полугодовому результату мы вновь превысили докризисный уровень", - заявил председатель правления Beiersdorf Винсент Варнери (Vincent Warnery).

Выручка конкретно бренда Nivea увеличилась по сравнению с первым полугодием 2020 года на 9,1%. "Сильный рост оборота в категории средств по уходу за лицом и телом, значительно превзошедший уровень 2019 года, был существенным драйвером роста, обеспечившим хорошие результаты первых шести месяцев текущего года", - подчеркивается в отчете Beiersdorf.

При этом продажи подразделения потребительских товаров (Consumer-Segment) показали неплохую динамику в Восточной Европе. В регионе, к которому относится и Беларусь, выручка с января по июнь 2021 выросла по сравнению с первыми шестью месяцами прошлого года на 4,3% до 278 млн евро.

Предназначенные для Беларуси автомобили Škoda легко разошлись в России

Весьма доволен итогами "успешного первого полугодия" и чешский автостроитель Škoda Auto, полностью принадлежащий Volkswagen, так что чреватую неминуемым конфликтом с властями Беларуси угрозу отказаться от роли генерального спонсора ЧМ по хоккею он в январе, конечно же, согласовывал с руководством немецкого материнского концерна.

Ключевыми проблемами минувших шести месяцев попавшая под санкции Лукашенко компания из Млада-Болеслава в опубликованном 30 июля отчете назвала продолжающуюся пандемию коронавируса и острый дефицит чипов. Тем не менее "нам удалось даже превзойти результаты предшествовавшего пандемии 2019 года", заявил генеральный директор Škoda Auto Томас Шефер (Thomas Schäfer) и поздравил всех работников предприятия с "этим замечательным коллективным достижением".

Skoda смогла по итогам первых шести месяцев года улучшить все ключевые показатели: глобальные продажи увеличились, несмотря на резкое падение сбыта в Китае, на 20,8% до 515 300 автомобилей, выручка выросла на 35,2% до 10,199 млрд евро, операционная прибыль по сравнению с кризисным первым полугодием 2020 года подскочила даже на 327,2% до 974 млн евро.

При этом сбыт в Восточной Европе (без России) вырос на 35% до 22 500 машин, а в России - на 54,3% до 52 800 единиц. Так что для тех автомобилей Škoda, которые завод Volkswagen в Калуге из-за санкций Лукашенко не смог поставить в Беларусь, он легко нашел покупателей на большом российском рынке, где продажи превысили уровень до пандемии.

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