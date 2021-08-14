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В Мехико начались переговоры властей и оппозиции Венесуэлы

  • 14.08.2021, 16:37
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В Мехико начались переговоры властей и оппозиции Венесуэлы

Переговоры продлятся до 16 августа.

Представители правительства и оппозиции Венесуэлы начали переговоры в Мехико для поиска выхода из затянувшегося политического и экономического кризиса в стране, пишет «Немецкая волна».

Дипломат Даг Нюландер, который возглавляет выступающую в качестве посредника делегацию Норвегии, в свою очередь, также позитивно оценил решение сторон дать старт консультациям: "Они (власти и оппозиция - Ред.) приняли смелое решение начать всеобъемлющий переговорный процесс".

Переговоры продлятся до 16 августа

В 2016 году Нюландер сыграл ключевую роль в переговорах между колумбийским правительством и леворадикальной повстанческой организацией "Революционные вооруженные силы Колумбии", завершившихся подписанием мирного соглашения.

Государственный венесуэльский телеканал Venezolana de Television передавал, что нынешний раунд диалога в Мехико продлится до 16 августа. Стороны подписали меморандум о взаимопонимании, чтобы подтвердить готовность к переговорам.

По данным агентства AFP, основная повестка посвящена санкциям и возможным выборам в стране. Оппозиция настаивает на проведении голосования и освобождения политических заключенных. Власти в свою очередь пытаются добиться ослабления международных ограничительных мер.

Более 50 стран признают временным президентом Гуайдо

Предыдущие раунды переговоров в Доминиканской Республике в 2018 году и на Барбадосе годом позже не смогли разрешить спор между сторонниками узурпатора Венесуэлы Мадуро и лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуйадо.

Германия, США и еще более 50 стран признают временным президентом Венесуэлы Гуайдо, который провозгласил себя в этой роли еще в январе 2019 года. Несмотря на давление Вашингтона и катастрофическую ситуацию в экономике, Мадуро остается у власти, опираясь на поддержку со стороны военных, а также России и Китая.

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