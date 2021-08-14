Что почем сейчас на минской Комаровке? 14.08.2021, 16:53

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Фото: onliner.by

Узнали цены на главном рынке Беларуси.

В середине августа на овощных рынках — раздолье. Прилавки ломятся от разномастных помидоров, перцев, арбузов, дынь, белорусских яблок. Уйти оттуда с пустыми руками невозможно. «Онлайнер» заглянул на главный рынок страны и посмотрели цены.

Буквально на днях в Instagram рынка появились фото подосиновиков из Витебской области. Цена — 10—15 рублей за килограмм в зависимости от размера грибов. Появились они разово и наделали ажиотажа. К сожалению, пока на прилавках подосиновики появляются спонтанно, и угадать, когда они будут снова, нельзя.

Фото: onliner.by

А вот лисички теперь уже почти постоянны. Ароматные, их можно найти по 15,99—17 рублей за килограмм.

Появилась на рынке и кукуруза. Ее продают по 2,5 рубля за килограмм.

Фото: onliner.by

Из обычной августовской «сезонки» есть баклажаны по 1,8 рубля за килограмм, а также перцы за 3,49 рубля. Кабачки стоят 80 копеек.

Помидоры можно найти за 1,5 рубля, а оранжевые так и вовсе по 1,8.

Фото: onliner.by

Белорусская молодая картошка стоит 1,2 рубля за килограмм, морковь нового урожая — 2,49, лук — 2, свекла — 1,5.

Зелень можно купить по 1 рублю за пучок. Столько стоят укроп, лук и петрушка. Пучок салата можно купить за 1,5 рубля. Мята, кинза — по 2 рубля.

Фото: onliner.by

Арбузы пока стоят 2,99 рубля за килограмм, дыни — по рублю, виноград «кишмиш» можно найти и за 3,99.

Персики можно купить по 4,99 рубля, нектарины — по 6,99, абрикосы — по 5,5. Инжир продается по 4,5 рубля за штуку, а хороший спелый авокадо — по 7,5.

Фото: onliner.by

Сливы стоят 4,5 рубля за килограмм, яблоки сорта «белый налив» — 3 рубля, груши «кудесница» можно купить по 4 рубля за килограмм.

Из ягод есть в продаже вишня за 4,99 рубля, клубника по 8 рублей, малина по 10 рублей за килограмм, голубика за 11,99.

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

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