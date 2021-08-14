Как на самом деле жили в СССР и США в 1980-ом году 23 14.08.2021, 17:41

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Детальное сравнение жизни советской и американской семьи.

Сегодня будет интересный пост про сравнение жизни в СССР и в США в 1980-м году, пишет известный белорусский блогер Максим Мирович. По мнению многих фанатов СССР, именно тогда и был тот самый советский "Золотой век" — последствия разрушительной войны уже преодолели, но «проклятый Горбачёв ещё пока что не начал развал великого государства».

Сравнение с США особенно болезненно для всех поклонников советской страны потому, что СССР всё своё существование пыжился догнать и перегнать Америку по надоям и тоннажу выплавляемого чугуна (чуть не переплавив ради рекорда все сковородки), но как оказалось позже — гнался за призрачными идеалами.

Советское руководство отравлялось миазмами собственной пропаганды и верило в "светлые идеалы социализма", но на самом деле настоящий социализм был построен именно в Америке. Граждане США на всём протяжении истории XX века жили намного лучше, чем граждане СССР, о чём я и расскажу вам в сегодняшнем посте.

Итак, в сегодняшнем посте — сравниваем уровень жизни в СССР и в США в 1980 году.

Сравнение жизни советской и американской семьи.

Сравнительное исследование жизни средней советской и американской семьи сделал журнал TIME, опубликовав 23 июня 1980 года спецвыпуск под названием "Внутри СССР" (Inside the U.S.S.R.). Несколько разворотов журнала было посвящено сравнению уровня жизни и быта в двух странах, а также была опубликована вот такая сравнительная таблица:

Как оказалось, доходы средней советской семьи были примерно в 5 раз меньше, чем доходы средней семьи в США. Tогда как многие продукты питания и потребительские товары, вроде бытовой техники — были в США значительно дешевле. В сравнении Нью-Йорка и Москвы — в Москве существенно дороже оказались женские кожаные сапоги, цветные телевизоры, автомобили. Женские чулки в Москве оказались дороже почти в 10 раз!

Что же получается? В "промышленно развитом СССР", о котором день и ночь советским гражданам рассказывала советская пропаганда, практически все промышленные товары широкого потребления, от шариковой ручки до автомобиля, оказались значительно дороже в абсолютном исчислении. При этом, как я уже написал выше, средняя зарплата в СССР была примерно в 5 раз ниже, чем в США, что ещё дальше отдаляло советского человека от тех или иных покупок.

Что понравилось американцам.

В 1980-е годы в США наметился курс на "дружбу с СССР", и поэтому ругать СССР было принято не слишком сильно. Вроде как покритиковали, но и что-то хорошее надо найти! "Понравилась" американцам низкие коммунальные платежи, но этот так сказать "комплимент" в сторону СССР лично мне немного смешон. Во-первых, сравнивать надо не абсолютную цифру , а то, насколько чувствительно она ударяет по бюджету семьи. Так, даже "высокая" американская коммуналка по сути абсолютно безболезненна для граждан США, в среднем зарабатывающих в 5 и более раз больше, чем граждане СССР.

Во-вторых, нужно сравнить и само качество жилья. В США городское жильё (apartments) значительно проигрывало частным домам — которыми стремились обзавестись все семьи среднего класса. В СССР же большинство горожан жили в бесплатных хрущёвках, в которых на 40 квадратных метрах ютилось три поколения семьи. Впрочем, про квартирный вопрос TIME упоминает — в 1980-м году в США на человека в среднем приходилось 50 кв. метров жилья, тогда как в СССР — лишь 15.

Ещё американцы упомянули о "бесплатной советской стоматологии", но этот "комплимент" получился даже более натянутый, чем первый. Тут американцы смотрели лишь на цифры, но не зрили в корень. "Бесплатная" стоматология, точно так же, как и "бесплатные" квартиры фактически вычитались из итоговой оплаты труда советского человека. Отчасти именно поэтому советская зарплата была в 5 раз меньше американской. В отличие от американцев, советские граждане не знали, как наполняется бюджет страны, на что и зачем тратятся их фактические налоги. Просто получали на руки 1/5 от реальной зарплаты, на остальные 4/5 получая всё "бесплатное".

Ну и про качество "бесплатной" советской стоматологии деликатно промолчим. Тут американцам надо было бы просто сходить к советскому дантисту и хотя бы посмотреть на "качество" работы — чтобы испугаться навсегда.

Вместо эпилога.

Собственно, американская статья 1980 года ещё раз подтверждает то, о чём я писал уже много раз. Жизнь в США на всём протяжении XX века была значительно лучше, чем в СССР. Это подтверждается многочисленными фото и цифрами. На снимке в разделе — обычный американский супермаркет в те годы, когда совок стремительно старался "догнать и перегнать Америку", демонстрируя своим гражданам только пустые полки...

Такие дела.

Напишите в комментариях, что вы обо всём этом думаете, интересно.

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