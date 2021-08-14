Назад в будущее: 14 августа год назад в знаковых фото 14.08.2021, 17:59

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По всей Беларуси люди остановили работу и вышли на улицы.

В этот день в августе 2020-го было много знаковых моментов, как, к примеру, на минском МТЗ. Вспоминаем с gazetaby.com.

Фото: «Радыё Свабода»

14 августа 2020-го около тысячи работников МТЗ вышли на улицы Минска с политическими требованиями: освободить политзаключенных, снять нелегитимного, назначить новые выборы, прекратить насилие.

Фото: gazetaby.com

Маршу заводчан предшествовали акции женщин, вышедших на улицы в белом и с цветами, а также цепи солидарности медиков, протестовавших против насилия.

Акция работников МТЗ началась у проходной предприятия. В толпе были заметны плакаты: «Не овцы! Не быдло! Не народец! И нас не 20 человек». Затем заводчане прошли колонной к Дому правительства.

Фото: gazetaby.com

В августе протесты рабочих прокатились по всей стране: новополоцкий «Нафтан», гродненский «Азот», жодинский БелАЗ…

В тот день, 14 августа 2020 года, сайт Charter97.org вел подробный репортаж о том, как по всей Беларуси люди остановили работу и вышли на улицы.

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