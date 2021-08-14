Гомельские вузы столкнулись с массовым недобором студентов 4 14.08.2021, 18:22

3,522

Какие специальности самые непопулярные?

9 августа в вузах был последним днем приема документов. Для образовательных учреждений это был определяющий момент, от которого зависит план работы на несколько лет вперед. Разбираемся в том, насколько гомельские вузы смогли выполнить план набора абитуриентов на дневное обучение на платной основе, пишет «Флагшток».

Так называемые «платники» имеют важное значение для университетов, поскольку за их счет вуз получает возможность закрывать дефицит бюджетного финансирования.

Однако все гомельские вузы за исключением медуниверситета будут вынуждены пересмотреть учебные планы в связи с образовавшимся недобором студентов. Из 63 специальностей, по которым в Гомеле производился набор на дневное обучение на платной основе, недобор произошел по 28 специальностям, что составило 44%.

В ГГУ им. Ф. Скорины недобор зафиксирован по 10 специальностям из 25. При этом 7 специальностей с недобором связаны с информационными технологиями. Как видим, несмотря на то, что IT-специальности сегодня являются одними из наиболее перспективных, классическое образование в этой сфере не выдерживает конкуренции с частными IT-школами.

В ГГТУ им. Сухого не сумели набрать абитуриентов на 7 специальностей из 16. Главной неожиданностью является недобор на специальность «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений», где на бюджетные места был самый высокий конкурс в городе. Еще одной неожиданностью являются недоборы на экономические специальности, которые в прежние годы отмечались высоким конкурсом.

В БТЭУ ПК сумели выполнить план набора только по 4 специальностям из 9. Именно здесь будут учиться студенты с самой низкой суммой баллов в Гомеле. На специальности «Логистика» и «Маркетинг» поступили абитуриенты, у которых в сумме не более 130 баллов.

Только половину специальностей на дневном платном отделении сумели заполнить в БелГУТе. Причем учиться на специальности «Организация дорожного движения» и «Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте» вообще не оказалось ни одного желающего.

Самой острой проблема недобора оказалась в Гомельском филиале МИТСО. Из трех специальностей полностью укомплектованной здесь оказалось лишь «Правоведение».

Проходной балл на платные места более достоверно отражает привлекательность той или иной специальности для абитуриентов, поскольку конкурс здесь не зависит от количества выделенных бюджетных мест.

Самым высоким оказался конкурс на специальность «Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций (международный туризм)» в ГГУ им. Ф. Скорины. Причем из-за небольшого плана набора проходной балл здесь оказался всего на 5 пунктов меньше, чем на бюджетных местах.

Среди лидеров оказались все специальности Гомельского медуниверситета. Самый большой был на Лечебном факультете – 276 баллов.

В пятерку самых востребованных специальностей вошли две из БелГУТа. Проходной балл на «Таможенное дело» и «Транспортную логистику» составил 265.

В первой десятке оказалась лишь одна специальность из ГГТУ им. П.О. Сухого. Для поступления на «Информационные системы и технологии (в игровой индустрии)» надо было набрать не менее255 баллов.

Массовый недобор студентов в гомельские вузы подчеркивает системный кризис высшего образования. Формирование контингента гомельских вузов по остаточному принципу в конечном счете приведет к нехватке квалифицированных кадров и дальнейшему снижению качества образования.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».