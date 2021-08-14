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«Готовься, Сашка, часики тикают»

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  • 14.08.2021, 18:39
  • 3,560
«Готовься, Сашка, часики тикают»

Таракан сам себя топит.

Телеграм-канал «Баста!» опубликовал письмо читателя:

- Таракан сам признал, что итоги прошлогодних выборов были сфальсифицированы. Да-да. Если кто пропустил, то во время его «большого разговора» сашка-таракашка признал, что представители исполнительной власти могли приписать ему «несколько процентов голосов».

Цитирую слова из государственных СМИ:

- После выборов, я публично оценивал итоги голосования. Сколько там, восемьдесят с лишним было процентов, да? У нас (и в России, наверное, и в Украине, и в Беларуси) есть такой синдром, против которого я всегда «боролся». Каждый «губернатор» хочет показать, что он за действующую власть больше, чем кто. Я сказал: «Ладно». Ну, может быть, кто-то где-то — я таких фактов не знаю — четверть процента, полпроцента добавил, глядя на соседа. Ну хорошо, ну не 80 — давайте запишем 75".

Кстати, шкловский уже делал подобное признание и ранее. В феврале этого года:

- У наших же губернаторов есть привычка показать, у кого лучше, тот там полпроцента, процент, два мог дописать, но слушайте. Ну хорошо, если кому-то не нравится 80, пусть будет 76, пусть даже будет 68, как в среднем сейчас по анкетам, или 74,5 по опросам.

И это не первые выборы, после которых тараканище признает возможность или факт подтасовки итогов голосования. В 2006 году он прямо заявил о фальсификации.

- Мы последние выборы сфальсифицировали. За Лукашенко «проголосовало» 93,5%, но говорят это не европейский показатель. Мы сделали 86. Это правда было. И если сейчас начать пересчитывать бюллетени, я не знаю, что с ними делать вообще.

Кстати, согласно ст. 192 Уголовного кодекса заведомо неправильный подсчет голосов или иное искажение результатов голосования влечет наказание до пяти лет лишения свободы. Но сашку-таракашку ждёт куда более суровое наказание.

Готовься, Сашка, часики тикают.

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