Путин поручил обложить новым сбором россиян в зоне паводков 4 14.08.2021, 19:32

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Помогать восстанавливать затопленное жилье власти РФ не собираются.

Президент России Путин одобрил идею введения нового обязательного сбора с граждан на страхования жилья в зоне, подверженной рискам паводка, пишет finanz.ru.

С предложением к президенту РФ на совещании о ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций обратился губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Сегодня мы в крае раз в три-четыре года мы имеем подтопления в одних и тех же населенных пунктах, по большому счету, это места, которые находятся у рек - это либо устья рек, либо поймы рек, но они уже застроены. С точки зрения действующего законодательства мы эти населенные пункты очертили как зоны подтопления», - описал ситуацию Кондратьев.

«Если федеральным законом <…> мы введем обязательное страхование имущества, <…> в этом случае разбирательства между властью и населением перейдут в разрез страховых компаний», - предложил губернатор президенту.

Путину идея понравилась. «Надо подумать над тем, что вы сказали», - заявил он.

Минфин, МЧС и региональные власти тем временем уже думают над введением сбора, который позволит заработать страховым компаниям и снизит нагрузку на государственный бюджет. Проработать обязательное страхование имущества в зонах, подверженных риску ЧС, поручил в конце июля премьер Михаил Мишустин.

Что касается восстановления затопленного жилья, то оно нецелесообразно. «В этих районах просто не нужно разрешать строить. И восстанавливать там не нужно. Вот и все», - заявил Путин.

В целом же масштаб и характер природных бедствий, охвативших страну в этом году, стал «абсолютно беспрецедентным», констатировал президент: «Например, на юге порой за несколько часов выпадает сейчас месячная норма осадков, а в Сибири, напротив, на Дальнем Востоке - так сложились природные, климатические, атмосферные условия - лесные пожары в условиях засухи, порывов ветра стремительно распространялись».

По данным Greenpeace Russiа, площадь, пройденная огнем с начала года, превысила 16,5 млн гектаров. В пепел превратились лесные массивы на территории, которая могла бы уместить всю Грецию (131,9 тысячи кв км), четыре Дании (43 тысячи кв км) или половину ФРГ (357 тысяч кв км).

Самый крупный лесной пожар, действующий в Якутии, растянулся на 1,6 млн гектаров - территорию, равную всей Калининградской области.

«Как мне доложили, угрозы жилым и социально значимым объектам в Якутии на данный момент нет, - сказал Путин. - Однако 13 очагов лесных пожаров находятся в пятикилометровой зоне от населённых пунктов, поэтому прошу держать ситуацию под постоянным контролем и доложить, как она развивается».

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