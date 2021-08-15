Польша отмечает два праздника - День Войска Польского и Успения Пресвятой Богородицы 15.08.2021, 11:59

Считается, что заступничество Божьей Матури поспособствовало победе польского оружия в Варшавской битве.

15 августа в Польше отмечается сразу два праздника. Государственный праздник - День Войска Польского и религиозный - Успения Пресвятой Богородицы. Эти два праздника тесно связаны между собой не только датой, но и важным для поляков патриотическим и духовным содержанием, сообщает «Польское радио».

Праздник Войска Польского установлен в честь победы над Красной Армией в Варшавской битве в 1920 году, которая предрешила исход польско-большевистской войны, сохранила польскую независимость и предотвратила продвижение большевиков на Европу, фактически спасая ее от кровавой волны революций.

А вспыхнула польско-большевистская война вскоре после восстановления Польшей независимости. Началом войны считается операция «Висла», начавшаяся по приказу Ленина уже 18 ноября 1918 года. Покорение Польши было для Ленина тактической целью, а главной - оказание помощи коммунистам, которые в то же самое время пытались по примеру большевисткой России устроить революцию в Германии и странах, созданных после распада Австро-Венгрии.

С 13-го по 15 -е августа 1920 года в районе польской столицы под Варшавой разыгралась решающая фаза Варшавской битвы, которая некоторыми историками считается одним из 18-ти переломных сражений в мировой истории. Она началась 13 августа борьбой за пригороды польской столицы, в том числе за Радзымин, который несколько раз переходил из рук в руки. В конце концов польские солдаты ценой больших потерь удержали Радзымин и другие местности, отбросив неприятеля далеко от своих позиций.

14 августа наступательные действия на линии Вкры начала 5-я Армия генерала Владислава Сикорского, имея против себя силы 4-й и 15-й Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА). В жестокой схватке у крепости под Модлином отличилась 18-я Дивизия пехоты под командованием генерала Франтишека Краевского. Тяжелые бои, завершившиеся успехом польских войск, прошли также под Пултуском и Сероцком. Одним из важных моментов Варшавской битвы был захват 203-м Калишским полком уланов 15 августа штаба 4-й РККА в Цеханове, а вместе с ним - армейской канцелярии, оружейных складов и одной из двух радиостанций, которые служили для связи с командованием в Минске.

Но ключевую роль в польской победе над большевиками сыграл маневр Войска Польского, начавшийся на линии реки Вепш, реализованный по плану Верховного командующего Польских Вооруженных Сил Юзефа Пилсудского. 15 августа 1920 года вечером первые подразделения 21-й Горной дивизии переправились через реку Вепш под Коцком. Контрнаступление привело к отсуплению войск Красной армии на подходах к Варшаве. В битве с польской стороны погибло около 4 500 солдат, 22 000 были ранены, и 10 000 пропали без вести.

Стоит добавить, что единственным союзником поляков в их войне с большевиками были войска Украинской Народной Республики во главе с Главным атаманом Симоном Петлюрой.

В честь Варшавской битвы и одержанной в ней победы над большевистской Россией. В 1923 году дата 15 августа была объявлена государственным праздником - Днем Войска Польского и оставалась им до 1947 года. В ПНР праздником Войска Польского была назначена дата 12 октября, в годовщину битвы между 33-й армией Западного фронта и силами Вермахта под поселком Ленино 12-13 октября 1943 года, и в память об участиии в нем 1-й польской пехотной дивизии им. Тадеуша Костюшко.

После демократических перемен в Польше, с 1992 года праздник Войска Польского снова отмечается 15 августа. В это день в Варшаве традиционно организуется военный парад, проходят памятные мероприятия с участием реконструкторов истории, народные гуляния.

15 августа - это также большой религиозный празник Успения Пресвятой Богородицы. Это один из старейших религиозных праздников, уходящий корнями в V век. А почему его называют в народе праздником Травяной Божьей Матери? Потому, что это связано с апокрифами об успении и вознесении Девы Марии - матери Иисуса Христа. В одном из апокрифов говорится, что когда Божья Матерь скончалась, апостолы положили ее тело в гроб, но не похоронили из-за опоздания Фомы, слывшего неверящим из-за того, что не поверил в воскресение Христа, пока не коснулся его ран. Когда Фома наконец появился, он хотел увидеть тело Пресвятой Девы Марии. Но открыв гроб, апостолы увидели, что тела там нет, а гроб заполнен прекрасными душистыми цветами и травами. Название праздника Травяной Божьей Матери также связано с периодом сбора урожая.

И не зря Варшавскую битву часто называют «Чудом над Вислой». Считается, что заступничество Божьей Матури поспособствовало победе польского оружия.

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