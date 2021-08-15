«Талибан» заявил о взятии под контроль всей территории Афганистана 3 15.08.2021, 13:14

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Президент страны в ближайшие часы сложит с себя полномочия.

Президент Афганистана Ашраф Гани в ближайшие часы сложит с себя полномочия, сообщает Al Arabiya (перевод — ТАСС).

По данным телеканала, «поступает информация о том, что президент сложит с себя полномочия в течение нескольких часов, и будет сформировано временное правительство».

Передача власти от действующих афганских властей администрации переходного периода «пройдет сегодня в президентском дворце в столице страны».

Источники Al Arabiya сообщают, что экс-глава МВД Афганистана и бывший посол в ФРГ Али Ахмад Джалали будет назначен главой переходного правительства Афганистана.

В воскресенье утром исполняющий обязанности министра внутренних Афганистана Абдул Саттар Мирзаквал заявил, что «Кабул не подвергнется нападению, переход власти пройдет мирным путем».

По состоянию на 13 часов (по Минску) «Талибан» объявил об установлении своего контроля на всей территории Афганистана.

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