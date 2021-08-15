Другая Россия 5 Витаутас Ландсбергис

15.08.2021, 13:57

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Витаутас Ландсбергис

Или же не станет никакой России, а будет лишь придаток к Китаю.

Умер Сергей Ковалев. Один из последних могикан. Может быть, самый последний. Из той плеяды, что продолжала великую, своеобразную и пока что безуспешную традицию русской демократии.

Когда Литва поднималась к свободе через демократию, они были с нами. В роковом январе они собрали на российских площадях сотни тысяч, а может быть, миллион голосов, возвещавших «Руки прочь от Литвы!», «Сегодня – Литва, завтра – Россия!».

Это не сон. Реальность. Тогдашняя.

В первых рядах еще до Января стояли Андрей Сахаров, Юрий Афанасьев, Сергей Ковалев. И еще Галина Старовойтова, которую потом убили. А за их плечами – тени тех, кто еще при монархическом строе, даже в условиях крепостнической России надеялся на гуманное будущее своей страны. Декабристы... Совестливые аристократы – такие, как Лев Толстой.

И в Литве были вельможи русского происхождения, которые поднимали культуру страны, прививали образование, становились частью Литвы – например, графы Зубовы. И философы, мыслители, искусствоведы... Карсавин, Сеземан, Воробьев. Это Россия, с которой мы вместе строили лучший мир и более богатую духом Литву.

Конечно, эти имена не имеют ничего общего с имперской агрессивной системой, которая захватывает земли и людей и превращается в несчастье всей Европы. Надо защищать лучшую Россию от ее сталинской модели, сковывающей и угнетающей – «хорошо, когда нас все боятся!» А светлые русские, которых их бестолковая власть чаще всего преследует, даже называет «иностранными агентами», – это идеалисты, оплот возможной благородной России. Это – иная Россия.

Вот здесь пролегает ценностная линия, и всякий раз, когда звучит вопрос: «Ты за Россию или против России?», – он заведомо вводит в заблуждение. Назовите, какая это Россия. Я – за Россию Сергея Ковалева.

Существует ли перспектива того, что больная Россия, отказавшись от бредней мирового господства, станет творческой, продуктивной и нацеленной на сотрудничество частью демократической Европы? Верим, что так оно и будет. Или же не станет никакой России, а будет лишь придаток к Китаю.

Декабристы, веря в будущее, еще две сотни лет назад стремились к конституционному строю и правам человека.

«Товарищ, верь: взойдет она, звезда пленительного счастья, Россия вспрянет ото сна, и на обломках самовластья напишут наши имена!»

Среди них будет и имя Сергея Ковалева.

Витаутас Ландсбергис lrt.lt

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