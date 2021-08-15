Как вести забастовку? 1 15.08.2021, 16:41

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Фото: ТАСС

Инструкция.

Telegra.ph со ссылкой на телеграм-канал «Табакерка» рассказывает в подробностях о том, как вести забастовку.

1. Активисты, которые заранее готовят стачку, не должны привлекать к себе внимание начальства. Они действуют анонимно, в тайне от начальства, соблюдают максимальные меры предосторожности. Поговорите со своими друзьями, с теми, кому вы доверяете. В нужный момент, например перед началом смены, вместе обратитесь ко всем остальным рабочим с призывом не приступать к работе. Если дело пойдет, нужно будет провести собрание, которое сформулирует основные требования к начальству, и выбрать стачком, чтобы он координировал ход стачки.

2. Забастовка должна быть неожиданной для начальства. Самое глупое, что можно сделать, это заранее уведомить начальство о стачке или угрожать ему стачкой. Начальники заранее примут надлежащие меры, а тех, кто бросает пустые угрозы, – уволят.

3. Забастовку лучше всего начинать в самый неудобный и неподходящий для начальства момент (сорвать важный заказ или ту работу, прекращение которой влечет остановку соседних участков).

4. Нужно, чтобы другие подразделения (цехи) видели стачку. Необходимо пробовать убедить их поддержать ее. Чем больше участников забастовки и чем больше подразделений в нее вовлечено, тем больше вероятность успеха. Нужно согласовывать требования с рабочими других подразделений (цехов), которые захотят присоединиться к стачке. Это жизненно важно. Иногда рабочие думают: “выбить из начальства зарплату для своего подразделения (цеха) проще, чем для всего трудового коллектива компании, да и кому какое дело до других подразделений”. Но практика показывает, что все как раз наоборот: чем больше участников забастовки, тем больше страх работодателя, тем больше шансы рабочих добиться выполнения своих требований. Если действовать по принципу “я помогу тебе сегодня, а ты мне завтра”, можно добиться успеха. Если действовать по принципу “каждый сам за себя”, то шансов гораздо меньше.

5. Чтобы привлечь внимание к стачке и оказать давление на государство и бизнес, можно перекрыть ближайшую к предприятию крупную трассу. Чем больше рабочих примет участие в перекрытии, тем безопаснее для всех и тем больше будет страх начальников.

6. Весь ход стачки должен контролироваться собранием рабочих – участников забастовки. Наиболее важные решения должно принимать только общее собрание. Нужно выбрать стачком (совет), чтобы он координировал ход забастовки. Но помните, что собрание никогда не должно выпускать из своих рук право принимать решения по всем основным вопросам. Отдельных рабочих – делегатов стачкома — легко запугать, пригрозив им увольнением, или подкупить, поэтому они могут принять решения в пользу начальства. А это невыгодно всем остальным. Если делегаты не выполняют указания собрания, замените их на других.

7. Все переговоры с начальством ведет только общее собрание рабочих на рабочем месте, в цехе. Никаких переговоров в кабинетах начальства! Люди, которые имеют глупость прийти в кабинет начальника и заявить о себе, как о “представителях рабочих”, “членах стачкома” и т.д. – это первые кандидаты на увольнение или еще что похуже. Пока рабочие вместе, они сильны.

8. Мелкие и средние начальники ничем не лучше начальников больших. Нечего их слушать. Нельзя им доверять. Все они часть одного целого, одной команды. Чтобы выиграть, нужно говорить с ними с позиции силы.

9. Начальники не должны присутствовать при обсуждении рабочими выдвигаемых условий, при обсуждении хода забастовки и т.д. Начальство приглашают на переговоры, когда рабочими уже согласована, принята и заявлена своя позиция. Если в ходе переговоров у рабочих возникли колебания, нужно на время прогнать начальников или, на худой конец, отойти в сторону и все обсудить, а потом снова вернуться к переговорам.

10. Начальники будут просить “войти в их положение”, “понять их проблемы”. Нельзя поддаваться на эту уловку. Все начальники – сволочи! Они грабят, обманывают, обсчитывают, унижают и увольняют нас. Они никогда не входят в наше положение. Зачем же мы будем входить в их положение? Кто же входит в положение врага?

11. Если начальники будут ссылаться на закон о забастовках, не обращайте на это внимание. Если действовать по их законам, то, конечно, ничего нельзя добиться. Тот, кто играет по правилам начальников – уже проиграл.

12. После забастовки не пишите никаких объяснений, с начальством в одиночку ничего не обсуждайте, говорите с ним только на людях. Не позволяйте себя унижать и запугивать.

13. Не регистрируйте никаких профсоюзов. Не подписывайте никаких коллективных договоров. Просто возвращайтесь на работу, в случае, если начальство выполнит все требования, и ждите удобного момента для новой забастовки, чтобы выбить из начальства побольше. Это называется “боевое соглашение”, или “временное перемирие”. Легально, через суд или иные административные органы обычно ничего добиться нельзя. Еще раз – все действующие законы написаны диктатурой и начальниками, и служат их интересам. Нас никогда не защищают бумажки, колдоговора, суды. Если бы в суде можно было доказать рабочую правду, если бы работников защищали колдоговора, все в стране уже давно жили бы как в раю. Сила в наших руках до тех пор, пока начальники не вычислили и не уволили наиболее активных людей.

Поэтому, пусть группа, подготовившая стачку, и те, кто захочет к этой группе присоединиться, действуют тайно от начальства и готовят почву для будущих решительных действий. Сохраняйте и расширяйте связи в трудовом коллективе, ищите людей, на которых можно положиться. Стачка может быть успешной лишь тогда, когда она неожиданна для начальства.

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