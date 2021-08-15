Сергей Тихановский получил привет от президента США 15.08.2021, 17:54

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Сергей Тихановский

Фото: Василий Молчанов/«Белсат»

Об этом политзаключенный сообщил в письме на свободу.

Политзаключенный Сергей Тихановский получил привет от президента США Джо Байдена. Об этом сообщил народный блогер в письме на свободу, передает «Радыё Свабода».

Президент США передал привет через супругу политзаключенного Светлану Тихановскую, которая 28 июля встречалась с Байденом. «Джо Байден сказал, что его вдохновили я, мой муж и белорусы», - сказала Светлана Тихоновская после встречи с президентом США.

«Все будет хорошо. Привет от Байдена получил», - написал в письме Сергей Тихановский.

Его беспокоит, что он не может переписываться со своим бывшим преподавателем литературы Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины Натальей Сусловой. Ни от нее, ни от него письма не пропускают. «Написал ей, но она не получает моих писем. И такие письма красивые - прислал ей с цитатами писателей и поэтов, что очень жаль и обидно, что они не дошли. Ну как так?» - написал политзаключенный.

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