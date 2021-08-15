На латвийско-белорусской границе «развернули» 88 человек 4 15.08.2021, 19:05

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В субботу 14 августа на латвийско-белорусской границе предотвратили 88 попыток пересечь границу незаконно. Об этом сообщает Delfi.lv со ссылкой на Государственную пограничную службу.

В пятницу 13 августа одного человека задержали за незаконное пересечение государственной границы Латвии.

«Пограничники не препятствовали переходу границы этим человеком по гуманитарным причинам, так как у женщины были явные признаки инвалидности», — говорится в сообщении. Пока неизвестно, будет ли она просить убежища в Латвии.

Эта женщина стала единственным человеком, который был задержан за незаконное пересечение белорусско-литовской границы после начала действия режима чрезвычайной ситуации, утверждает ведомство.

Всего с начала года на белорусско-латвийской границе были задержаны 353 человека, из них 333 — после 10 августа.

Напомним, 10 августа правительство Латвии объявило чрезвычайную ситуацию на латвийско-белорусской границе, которая начала действовать с полуночи 11 августа. Пограничникам предоставлено право применять физическую силу для немедленного возвращения нелегальных мигрантов в страну, со стороны которой они незаконно пересекли границу.

Командир Национальных вооруженных сил (НВС) Леонид Калниньш рассказал, что граница Латвии и Беларуси не очень хорошо оборудована и есть места, где «возникают дыры». Там латвийские пограничники и армия организовали дополнительные патрули. Кроме того, НВС в приграничной зоне установили различное оборудование для отслеживания передвижения на участках границы.

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