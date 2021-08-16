БелАЭС не помогла сэкономить: Беларусь увеличила импорт российского газа 1 16.08.2021, 7:59

Импорт увеличился на миллиард кубов.

Согласно отчету «Газпрома», в первом полугодии этого года Беларусь импортировала 10,075 млрд. кубометров «голубого топлива», в основном предназначенного для обеспечения обычных теплоэлектростанций. Приходится констатировать, что запуск БелАЭС, официально функционирующей с начала ноября 2020 года, не повлиял на сокращение объемов закупок природного газа. Наоборот, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объемы импорта увеличились на более чем 1 млрд. кубов, передает ej.by.

С этим объемом импорта Беларусь является крупнейшим покупателем «газпромовского» газа на постсоветском пространстве и входит в четверку его важнейших потребителей в мире. Впереди нашей стране по объему импорта в первом полугодии 2021 года были только Германия, Турция и Италия.

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