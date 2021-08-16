Народные санкции: как белорусы давят на режим Лукашенко изнутри 16.08.2021, 8:22

9,178

фото: afp

Что белорусы предпринимали и какие из этих шагов сработали.

Белорусы протестуют не только на улицах: за год появилось несколько других способов давить на режим изнутри. Один из них – "протест кошельком". Люди пробовали избегать оплаты коммунальных услуг, снимать вклады из банков и бойкотировать связанные с властями компании. Цель всего этого – забрать деньги у режима, чтобы тот не смог платить силовикам и подавлять протесты.

Настоящее Время рассказывает, что белорусы предпринимали и какие из этих шагов сработали.

Не платить за коммунальные услуги

В чем идея? Все коммунальные службы в Беларуси – государственные, если перестать им платить, деньги не достанутся властям. "Ни у кого нет гарантий, куда пойдут ваши деньги от оплаты коммунальных услуг. Так что пришло время показать ЖКХ, кто тут хозяин", – говорилось в одной из публикаций с призывом отказаться от оплаты.

Сработало? Призывы игнорировать платежи не остались незамеченными. В некоторых районах Минска еще в августе прошлого года появились объявления от местных ЖКХ с объяснением о том, что деньги за коммунальные услуги идут на счета тех, кто услуги предоставляет (УП "Минсководокнал", УП "Мингаз", ЖКХ, РУП "Минскэнерго" и т. д.), а не куда-то еще.

Белорусские государственные телеканалы также не прошли мимо темы и выпускали сюжеты про "деструктивные призывы", убеждая зрителей, что граждане на них не поддались.

На 1 ноября 2020 года просрочка по коммунальным платежам была у 10% жителей Минска, общая сумма задолженности – почти 9 млн белорусских рублей ($3,5 млн). В феврале 2021 года министр жилищно-коммунального хозяйства Андрей Хмель в эфире телеканала "Беларусь 1" сообщил, что примерно каждый десятый лицевой счет в стране задолжал с оплатой коммуналки. В октябре-декабре 2020 года количество просроченных лицевых счетов доходило до 470-490 тысяч, на 1 января 2021-го их было чуть более 400 тысяч. Но ничего страшного чиновник в этом не увидел: по его словам, 70% должников имели задолженность не более трех месяцев.

Примерно в это же время в интернет попало платежное извещение, оформленное на имя Ирины Карпенковой – жены бывшего начальника ГУБОПиК, а теперь замминистра внутренних дел Николая Карпенкова. Платежка выставлена за февраль 2021 года, в ней задолженность по оплате — больше 10 тысяч рублей (около $4 тысяч): 2,6 тысячи рублей – задолженность за прошлый период, а 7,2 тысячи – пеня на 28 февраля. В соцсетях сразу стали шутить, что Карпенков присоединился к инициативе не платить коммуналку и оставить силовиков без денег.

Призыв не оплачивать ЖКХ-услуги появился в первые дни протестов летом 2020 года, но вскоре о нем стали забывать. Кроме того, были известны случаи, когда воду и электричество отключали уже после двух неоплаченных месяцев.

Не хранить деньги в банках, отзывать вклады

В чем идея? Если не хранить деньги в банках, власти не смогут их отнять. Кроме того, это осложнит работу всей системы. "Через несколько месяцев придет девальвация. Появятся ограничения на валютные операции, на снятие депозитов, или режим попросту начнет грабить наши счета. Сейчас вся их надежда – только на наши деньги", – говорил Павел Латушко.

Сработало? Похоже, что да. Действительно, белорусы активно забирают деньги с банковских вкладов. Только в августе 2020 года граждане сняли со своих рублевых депозитов 975,4 млн рублей (около $388 млн в эквиваленте), а с валютных вкладов – $624,3 млн. По данным Нацбанка, на 1 марта 2021 года, отток достиг $1,75 млрд за год, а объем валютных сбережений физлиц на начало марта этого года составил $5,83 млрд.

За семь месяцев 2021 года, согласно статистическому отчету Нацбанка, белорусы забрали из банков валютные вклады на $717,5 млн.

Отток вкладов – реальная угроза экономике, считает Нацбанк. Это создает повышенное давление на ликвидность банков. Такая ситуация ограничивает возможности банков по кредитной поддержке экономики. Это "стрессовые условия", в которых белорусская экономика живет уже больше года.

Активно покупать валюту

В чем идея? Если не хранить деньги в белорусских рублях, это ухудшит положение рубля, расшатает экономику и навредит властям. "В рублях держим только необходимый для жизни минимум", – предлагают сторонники этой меры.

Сработало? Частично. По статистике, белорусы действительно покупают больше валюты, чем продают. За первую половину 2021 года покупка валюты превысила продажу на $410,7 млн.

Но на курс белорусского рубля к иностранным валютам это пока не повлияло.

Гораздо серьезнее ситуация была в августе 2020 года. Тогда люди сняли с депозитов больше $4 млрд – курс доллара к белорусскому рублю резко пошел вверх. В тот момент власти приняли специальные меры: ввели ограничения на предоставление ликвидности банкам. Этот шаг серьезно повлиял на рынок кредитов и усложнил работу бизнеса, но позволил удержать курс белорусского рубля: уже почти год он не меняется.

Бойкотировать компании – "кошельки Лукашенко"

В Беларуси есть бизнесмены, успех которых связывают с Александром Лукашенко и его интересами. Президентскими указами им достаются элитные земли для строек, а также помощь в работе – вплоть до монопольных условий. Получают ли что-то власти взамен, неизвестно, но в прессе такие бизнесы называют "кошельками Лукашенко".

Зарабатывает и само Управление делами президента: в его структуру входит 79 организаций, среди которых есть магазины, гостиницы, агрокомплексы, фабрики и стройтрест.

В чем идея? Людей призывали не пользоваться услугами этих компаний, чтобы не приносить прибыль режиму. В соцсетях распространялись списки производителей продуктов, одежды, сетевых магазинов, ресторанов и санаториев. Появилось приложение Krama, которое по штрихкоду товара показывает, связан ли производитель с действующими властями.

Получилось? Сложно сказать. Пока ни один из "кошельков" не закрылся, большинство бизнесов в списке не публикуют свои финансовые результаты. Ниже – несколько примеров компаний, которые поделились цифрами.

"Савушкин продукт" – производитель молочных продуктов, входит в группу компаний "Санта", которую возглавляет близкий к Лукашенко бизнесмен Александр Мошенский. По итогам 2020 года компания отчиталась о росте всех основных показателей: больше стали выручка, прибыль и себестоимость реализованной продукции. Похожая ситуация и с сетью магазинов "Санта": ее выручка за 2020 год выросла на 77%.

"Энерго-ОИЛ" – бывшая компания бизнесмена Алексея Олексина. Предприниматель стал фигурантом черного списка Евросоюза из-за возможных связей с Лукашенко, одновременно с этим Олексин переписал ключевые активы на сыновей. После указа Лукашенко "Энерго-ОИЛ" стала официальным и единственным импортером систем нагревания табака IQOS в Беларусь. По данным Philip Morris, производителя этих систем, их продажи за последний год шли вверх. "Мы достигли почти 7% продаж в Минске во втором квартале", – говорилось в отчете компании. Правда, в июле сам производитель решил прервать работу с "Энерго-ОИЛ" и больше не продавать в Беларуси IQOS.

МТС Беларусь – оператор связи, 51% его акций принадлежит государству, 49% – российской группе компаний МТС. В соцсетях вместе со списками "провластных" компаний белорусы публиковали призывы переходить к другим операторам. По официальным отчетам, отток абонентов получился незначительным, а абонентская база МТС в 2020-м и начале 2021 годов "сохранила стабильность": не уменьшилась и не выросла.

Сократить потребление алкоголя и табака

В чем идея? Лишить бюджет важного источника дохода – акцизов. Алкогольные напитки и табак облагаются в Беларуси дополнительным акцизным сбором, а значит, приносят особенно много денег в бюджет. Например, бутылка водки в Беларуси в среднем стоит 8,5 рубля (3,4 доллара), из них 1,7 рубля (68 центов) – налог на добавленную стоимость и еще 1,06 рубля (42 цента) – акциз. Акцизы составляют 7-8% от всех доходов в бюджет.

"Если можете завязать до победы полностью – супер", – говорится в одном из сообщений с призывом полностью отказаться от вредных привычек.

Получилось? Частично. Потребление алкоголя в Беларуси и правда сократилось, но в масштабах страны — не радикально. По официальным данным, за первые полгода 2021-го белорусы купили на 1-2% меньше пива, вина и водки чем за такой же период год назад. При этом сами цифры остаются внушительными: за 6 месяцев в стране купили больше 84 миллионов бутылок одной только водки – примерно по 9 на каждого жителя страны. Беларусь не раз оказывалась в начале рейтинга самых "пьющих" стран мира.

Статистику продажи сигарет белорусские власти не публикуют, зато активно ловят и сажают на большие сроки за намерение "повредить или сжечь табачные киоски" – те самые "табакерки", которые принадлежат бизнесмену Алексею Олексину.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».