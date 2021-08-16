В Беларуси перестали публиковать таможенную статистику внешней торговли

В Беларуси перестали публиковать таможенную статистику внешней торговли4
- 16.08.2021, 10:57
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Ранее режим перестал публиковать данные о торговле нефтью, калийными удобрениями и продукцией машиностроения.
С 13 августа единый портал электронных услуг приостановил предоставление данных таможенной статистики внешней торговли. Решение о прекращении принял Государственный таможенный комитет.
Однако причины такого решения не указаны. Стоит отметить, что месяц назад Белстат перестал публиковать данные о внешней торговле нефтью, нефтепродуктами, калийными удобрениями и продукцией машиностроения.