В Беларуси перестали публиковать таможенную статистику внешней торговли 4 16.08.2021, 10:57

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Ранее режим перестал публиковать данные о торговле нефтью, калийными удобрениями и продукцией машиностроения.

С 13 августа единый портал электронных услуг приостановил предоставление данных таможенной статистики внешней торговли. Решение о прекращении принял Государственный таможенный комитет.

Однако причины такого решения не указаны. Стоит отметить, что месяц назад Белстат перестал публиковать данные о внешней торговле нефтью, нефтепродуктами, калийными удобрениями и продукцией машиностроения.

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