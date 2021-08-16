WP: Талибы подкупили афганских чиновников 2 16.08.2021, 11:28

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Фото: Reuters

Афганские чиновники заключали с талибами сделки, которые описывали как соглашения о прекращении огня.

Боевики «Талибана» подкупали афганских чиновников, чтобы те отдавали им имеющееся оружие, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники в США и Афганистане.

С начала 2020 года стороны заключали сделки, которые афганские официальные лица называли «договоренностями о прекращении огня». На самом деле, по данным WP, речь шла о передаче талибам вооружения в обмен на деньги. Именно эти сделки и привели к тому, что «Талибан» захватил страну, пишет газета.

В течение полутора лет подобные договоренности заключались на разных уровнях: от чиновников в поселениях до руководства афганских провинций. По словам источников WP, кроме этого, в ряде случаев переговоры привели к «капитуляции правительственных сил»

По утверждению собеседников издания, после подписания в феврале 2020 года в Дохе американо-талибского соглашения, в соответствии с которым Соединенные Штаты и союзники обещали вывести войска из страны в течение 14 месяцев, некоторые представители афганских сил безопасности «осознали, что вскоре они больше не смогут рассчитывать на американскую авиацию и другую поддержку». Они посчитали, что талибы вернутся к власти в Афганистане, и захотели «обеспечить себе место на стороне победителей». «Некоторым просто нужны были деньги», — сообщил изданию сотрудник афганских спецслужб.

Источники издания сообщили, что переговоры в Дохе деморализовали многих сотрудников афганских служб безопасности, в течение нескольких месяцев после них с талибами заключались договоренности о капитуляции. Ситуация усугубилась после того, как в апреле президент США Джо Байден объявил о выводе войск из Афганистана.

К июлю из страны ушло 90% воинского контингента США. После этого талибы усилили атаки против правительственных военных сил и организовали наступление. 15 августа боевики вошли в президентский дворец в Кабуле, а также объявили о полном захвате Афганистана. Президент Ашраф Гани бежал из страны. Он заявил, что сделал это, чтобы не допустить кровопролития при попытке штурма столицы талибами.

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