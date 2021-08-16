США могут лишить Россию статуса рыночной экономики 3 16.08.2021, 14:12

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Минторг начал расследование, которое может обернуться волной пошлин для РФ.

Министерство торговли США ведет расследование на предмет соответствия России статуту рыночной экономики, говорится в заявлении ведомства, опубликованном в реестре Federal Register, передает finanz.ru.

Статус, который был присвоен России в 2002 году со ссылкой на «огромные изменения», произошедшие в стране после развала СССР, может быть отозван по итогам начавшейся 30 июня антидемпинговой проверки поставок поставок карбамидо-аммиачной смеси.

Расследование было инициировано в связи с обращением американских производителей удобрений, которые, как отмечает Минторг, «предоставили достаточные доказательства для рассмотрения о том, стоит ли продолжать считать Россию рыночной экономикой».

Согласно закону о тарифах 1930 года, этот статус присваивается на основе пяти критериев: свободная конвертируемость валюты, свободное ценообразование на рынке зарплат, доступ иностранных инвестиций, доля государственного контроля над средствами производства, уровень влияния государства на распределение ресурсов и ценообразование. Кроме того, могут учитываться другие факторы.

Отсутствие рыночного статуса может привести к волне пошлин в отношении российских товаров. Их себестоимость будет рассчитываться на основании данных из третьих стран (где она может значительно отличаться от российской), что, свою очередь, облегчит констатацию фактов демпинга американскими регуляторами.

Сейчас в списке нерыночных экономик находятся девять республик бывшего СССР - Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан. Также не имеют рыночного статуса Вьетнам и Китай.

КНР с начала 2000-х пыталась добиться признания рыночного статуса, но не получила его ни в США, ни в Евросоюзе. Это, в частности, стало основанием для пакета пошлин, введенных администрацией Дональда Трампа на поставки китайских товаров.

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