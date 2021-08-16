закрыть
16 августа 2021, понедельник, 15:19
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

США могут лишить Россию статуса рыночной экономики

3
  • 16.08.2021, 14:12
  • 3,786
США могут лишить Россию статуса рыночной экономики

Минторг начал расследование, которое может обернуться волной пошлин для РФ.

Министерство торговли США ведет расследование на предмет соответствия России статуту рыночной экономики, говорится в заявлении ведомства, опубликованном в реестре Federal Register, передает finanz.ru.

Статус, который был присвоен России в 2002 году со ссылкой на «огромные изменения», произошедшие в стране после развала СССР, может быть отозван по итогам начавшейся 30 июня антидемпинговой проверки поставок поставок карбамидо-аммиачной смеси.

Расследование было инициировано в связи с обращением американских производителей удобрений, которые, как отмечает Минторг, «предоставили достаточные доказательства для рассмотрения о том, стоит ли продолжать считать Россию рыночной экономикой».

Согласно закону о тарифах 1930 года, этот статус присваивается на основе пяти критериев: свободная конвертируемость валюты, свободное ценообразование на рынке зарплат, доступ иностранных инвестиций, доля государственного контроля над средствами производства, уровень влияния государства на распределение ресурсов и ценообразование. Кроме того, могут учитываться другие факторы.

Отсутствие рыночного статуса может привести к волне пошлин в отношении российских товаров. Их себестоимость будет рассчитываться на основании данных из третьих стран (где она может значительно отличаться от российской), что, свою очередь, облегчит констатацию фактов демпинга американскими регуляторами.

Сейчас в списке нерыночных экономик находятся девять республик бывшего СССР - Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан. Также не имеют рыночного статуса Вьетнам и Китай.

КНР с начала 2000-х пыталась добиться признания рыночного статуса, но не получила его ни в США, ни в Евросоюзе. Это, в частности, стало основанием для пакета пошлин, введенных администрацией Дональда Трампа на поставки китайских товаров.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Cиние пальцы как черная метка
Cиние пальцы как черная метка Артем Черников
Музея массандры не будет
Музея массандры не будет Ирина Халип
Кто в стране хозяин?
Кто в стране хозяин? Телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР)
Мы стали наконец взрослыми
Мы стали наконец взрослыми Наталья Радина