Режим Лукашенко осудил Степана Латыпова на 8,5 лет колонии 11 16.08.2021, 14:48

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Степан Латыпов

Приговор вынес судья Александр Волк.

Жителю «Площади перемен» арбористу Степану Латыпову присудили 8,5 года лишения свободы в условиях усиленного режима и штраф в 300 базовых, сообщает правозащитный центр «Весна». Такой приговор сегодня вынес суд Советского района Минска. Прокурор запрашивал для политзаключенного 8,5 года лишения свободы в условиях усиленного режима и штраф в 300 базовых. Латыпов не признал свою вину ни по одной из трех статей УК, по которым ему выдвигали обвинение, сообщает zerkalo.io.

Степану Латыпову выдвигали обвинения по трем статьям Уголовного кодекса Беларуси:

ч. 1 и ч. 2 ст. 342 УК (организация и финансирование действий, грубо нарушающих общественный порядок);

ч. 2 ст. 363 УК (Сопротивление сотруднику органов внутренних дел);

ч. 4 ст. 209 УК (Мошенничество в особо крупном размере).

Прокурор запросил для обвиняемого 8,5 года колонии усиленного режима и штраф в размере 300 базовых величин (8700 рублей).

Кто такой Степан Латыпов

Степана Латыпова, жителя столичной «Площади перемен», задержали 15 сентября возле мурала с «диджеями перемен». Через несколько дней на госТВ вышли сюжеты о том, что Латыпов якобы собирался распылять яды, чтобы травить милиционеров, но в деле этих обвинений не оказалось.

Ему вменяют мошенничество в особо крупном размере (это связано с обработкой территорий от борщевика), организацию групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, и сопротивление милиции во время задержания во «дворе перемен».

Суд над Латыповым начался 1 июня. На первом судебном заседании обвиняемый воткнул ручку себе в горло. Перед этим он заявил, что сотрудники ГУБОПиК угрожали завести уголовные дела в отношении его родственников и соседей, если он не признает вину. Из зала суда мужчину забрали в больницу, где его прооперировали. Повреждений жизненно важных органов обнаружено не было. В ночь после операции его забрали из больницы и поместили в СИЗО-1 на Володарского.

10 июня суд направил Степана на судебно-психиатрическую экспертизу. 27 июля суд возобновил рассмотрение уголовного дела.

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