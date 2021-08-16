«Газпром» решил резко сократить транзит через Украину 5 16.08.2021, 15:25

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фото: РИА НОВОСТИ

Цена газа в ЕС летит к $600.

Европейский рынок газа продолжает полет к новым ценовым рекордам и стремительно приближается к отметке 600 долларов за тысячу кубометров, передает finanz.ru.

В понедельник октябрьские фьючерсы на газ на бирже ICE подскочили на 8% и достигали в моменте 588 долларов за тысячу кубометров.

На 14.32 контракты, привязанные к котировкам крупнейшего в ЕС газового хаба TTF, торгуются по 584,5 доллара за тысячу кубов, показывая рост на 6,7% за день, 12% с начала августа и 195% с начала года.

Новый виток газового ралли спровоцировал очередной аукцион на мощности украинской газотранспортной системы. В рамках твердого контракта, заключенного в декабре прошлого года, «Газпром» обязался прокачивать через нее 109 млн кубометров в сутки.

Еще 15 млн кубов компания регулярно выкупала в рамках аукционов на дополнительную бронь. Но с сентября решила отказаться от этой практики.

Киев выставил на торги привычные 15 млн кубометров в сутки, но «Газпром» взял лишь 0,65 млн кубов для поставки в Венгрию и полностью отказался от прокачки по коридору «Ужгород-Велке Капушаны».

В результате совокупный транзит через украинскую территорию сократится на 12%, что добавит проблем европейским покупателям «Газпрома», которые уже страдают от двукратного падения поставок по трубе «Ямал-Европа».

С традиционных 84 млн кубометров в сутки «Газпром» уменьшил прокачку по этому газопроводу до 50-60 млн кубов в конце июля, а затем «резал» ее еще вдвое, когда на заводе в Уренгое произошли взрыв и пожар.

В результате и без того полупустые газовые хранилища ЕС вместо традиционного для лета накопления газа перешли к отбору сырья.

Ситуацию для ЕС усугубляет дефицит сжиженного газа, который активно уходит в Азию, где цены в июле были выше на 70 долларов за тысячу кубов, отмечают эксперты Центра энергетики «Сколково». В июле в Европу было поставлено на 2 млрд кубов меньше регазифицированного СПГ, чем в тот же месяц год назад. При этом запасы в ПХГ находятся на рекордных минимумах - 62 млрд кубометров, что на 30 млрд ниже прошлогоднего уровня.

«Если поставщики СПГ не выйдут со значительным новым предложением на рынок Европы, или «Газпром» внезапно не изменит стратегию, загрузив по максимуму украинский коридор, то низких цен на газ в Европе не стоит ждать, как минимум, до конца года», - предупреждают эксперты «Сколково».

Стремительно дорожающий газ уже привел к резкому скачку экспортных доходов «Газпрома»: по данным Федеральной таможенной службы, они составили 20 млрд долларов за первое полугодие на 80% превысили показатель за тот же период 2020-го.

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