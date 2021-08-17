Медики нашли способ лечения редкого осложнения после вакцинации от COVID-19
- 17.08.2021, 8:42
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Открытие совершили специалисты из Университетского колледжа Лондона.
Исследователи из Университетского колледжа Лондона нашли способ избежать редкого осложнения после вакцинации от коронавирусной инфекции. В редких случаях реакцией организма на препарат от коронавируса может быть внутримозговое кровоизлияние.
Как написал The HealthSite.com, состоянию закупорки вен предшествует резкое снижение тромбоцитов в крови, что, хотя и изредка, но может случится после введения той или иной вакцины от коронавируса. Исходя из анализа состояния здоровья 70 пациентов больницы Джона Рэдклиффа в Оксфорде с диагнозом внутримозгового кровоизлияния ученые предлагают три принципа решения проблемы.
В частности, медики рекомендуют при подтвержденном диагнозе ВМК: использовать антикоагулянты, не содержащие гепарин, избегать стратегии попытки вернуть количество тромбоцитов к нормальному уровню путем переливания тромбоцитов, советуют использовать внутривенный иммуноглобулин.
"Анализ карт пациентов показал, что те, кому был введен внутривенный иммуноглобулин - лечение, при котором тело наполняется нормальными антителами, чтобы уменьшить эффекты аномального ответа на введенную вакцину, с большей вероятностью покинут больницу живыми", – сказано в отчете медиков.
Специалисты отметили, что такой подход обеспечивает людям с ВМК быстрое выздоровление и полноценную жизнь.
"Они не стают инвалидами зависящими от своей семьи", – подчеркнули ученые.
В то же время, исследователи подчеркнули, что это предварительные выводы и вопрос влияния вакцины от коронавируса на внутримозговое кровотечение должен быть исследован шире, с учетом всех факторов: возраста, места жительства, образа жизни, расовой принадлежности.
Внутримозговое кровоизлияние возникает в результате разрыва стенок мелких, снабжающих мозг, кровеносных сосудов, особенно в определенных областях головного мозга, в связи с чем, кровь из лопнувших сосудов поступает внутрь мозга и разрушает ткань головного мозга.