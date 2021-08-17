Мэр Риги продолжит поддерживать белорусов в борьбе против диктатуры 17.08.2021, 8:52

Мартиньш Стакис

Политик заявил, что благодаря оппозиционному движению тирании скоро придет конец.

Мэр Риги Мартиньш Стакис намерен продолжать поддерживать белорусов в борьбе против режима Лукашенко. Об этом сообщает Telegram-канал (Baltnews https://t.me/baltnews/4714).

По словам мэра города, благодаря оппозиционному движению тирании Лукашенко однажды придет конец. Стакис напомнил, что похожая ситуация была и в Латвии, однако в настоящее время она является свободной демократической страной, и в Беларуси скоро тоже наступит такой период.

Мэр добавил, что поддержка белорусов не связана с его политическими амбициями, а лишь отражает позицию всех жителей Риги и его лично.

20 июля Лукашенко призвал посла Белоруссии в Латвии «набить морду» мэру Риги за то, что тот вместе с министром иностранных дел Латвии Эдгаром Ринкевичем заменил белорусский флаг на бело-красно-белое полотно на чемпионате мира по хоккею.

Ранее в Белоруссии на Стакиса и Ринкевича завели уголовное дело. Их обвиняют в совершении умышленных действий, направленных на возбуждение вражды по признаку национальной принадлежности. В Генпрокуратуре Белоруссии подчеркнули, что латвийские чиновники надругались над государственной символикой и унизили национальное достоинство белорусов.

В мае Мартиньш Стакис вместе с министром иностранных дел Латвии Эдгаром Ринкевичем избавились от лукашенковского флага на месте, где были вывешены знамена стран-участниц чемпионата мира по хоккею, проходящего в Риге. Знамя лукашистов они заменили на национальную символику белорусов.

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