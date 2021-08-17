Эксперт: Экономический кризис в Беларуси будет нетипичным 17.08.2021, 9:27

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ФОТА: PIXABAY.COM

Зарплату скоро начнут выдавать продуктами?

Пока власти пытаются помочь "избранным" предприятиям, кризис в реальном секторе угрожает вернуть страну в девяностые.

Независимый аналитик Сергей Чалый рассказал в девятом выпуске "Чалый на каникулах", что новый кризис будет означать для обычных людей и чем страшны санкции.

Из-за помощи избранным пострадают все остальные

Эксперт считает, что власти пытаются влить в экономику деньги в обход Нацбанка.

— Сейчас вопрос не в том, будет ли кризис, а в том, по какому сценарию он будет развиваться. Будет ли будущий кризис проходить по финансовому каналу или по каналу предприятий реального сектора.

Кризисы, к которым мы привыкли, были связаны с проблемами банковской сферы. За последние полгода стало понятно, что Нацбанк будет твердо настаивать на стабильности финансового сектора, считая это главной ценностью.

Скорее всего, мы будем иметь дело с тем, что, не имея возможности убедить или заставить Нацбанк создавать необходимое количество денег в экономике для убыточных предприятий реального сектора, будут использоваться другие механизмы.

К таким механизмам относится не только увеличение дефицита бюджета, но и увеличение эмиссии облигаций Банка развития. Результатом станет то, что сектора экономики или части этой экономики — государственная и частная — будут еще сильнее расходиться. Некоторое послабление для предприятий государственного сектора будет скомпенсировано ужесточением денежно-кредитной политики Нацбанка, которая работает для всех.

Банк развития — единственный канал, который Нацбанк не контролирует до конца. Ему не дали этого политически сделать в предыдущие годы. Действия Нацбанка будут ухудшать ситуацию финансового положения предприятий всех секторов, но бюджет будет пытаться своими руками помогать избранным.

Возврат к дикой ситуации девяностых годов

По мнению Сергея Чалого, на этот раз кризис будет расширяться в реальном секторе.

— Главные факторы, за которыми нужно следить, — общая задолженность предприятий друг перед другом, динамика кредиторской и дебиторской задолженностей.

Задолженности в последние месяцы, пускай не очень сильными темпами, но демонстрируют тревожную тенденцию. Растет одновременно и дебиторская и кредиторская задолженность.

При этом довольно слаб внутренний рынок. Мы по-прежнему имеем инвестиционную и потребительскую рецессию внутри страны. И только внешний сектор сколько-нибудь оказывает поддержку экономическому росту.

Примерно две трети экономического роста приходится на внешний сектор. Еще примерно треть обеспечивается низкой базой прошлого года. Она тоже постепенно сходит на нет. Динамика роста приближается к нулю, если брать помесячно, а не год к году.

Результатом кризиса, проходящего в основном в канале реального сектора, будет то, что мы, скорее, увидим возврат не к нулевым годам, а, может, проявлениям более ранним. Когда были кризисы неплатежей среди предприятий — это не означало, что они прекращали свою финансовую и производственную деятельность. Из прошлого мы знаем, что деньгами может быть что угодно.

Вместо реальных расчетов между предприятиями могут возникнуть схемы взаимозачетов долгов. Вы производите что-то. У контрагента нет денег, чтобы вам заплатить. Ему в свою очередь должен еще кто-то. И появляются схемы, когда по цепочке обеспечивается расшивка этих неплатежей.

Вопрос, будут ли эти зачеты санкционированы на самом верху, потому что Нацбанк давно запретил такого рода вещи делать. Это, по сути, признание эмиссии, которая состоялась не в банковской сфере. Это возврат к дикой ситуации девяностых годов, когда фактически мини-эмиссионными центрами становятся сами коммерческие предприятия.

Чем новый кризис угрожает обычным людям?

— Если денежные суррогаты будут возвращаться в систему расчетов между предприятиями, живых денег у этих предприятий на счету, чтобы платить вам зарплату целиком, просто не будет.

Анекдотичные примеры: "Вот вам наша колбаса, носки, вот мы выдадим зарплату частично продукцией нашего предприятия. Или выдадим талоны на питание в нашей столовой". Ровно так же, как неденежные формы расчета будут появляться между предприятиями, они будут проникать в расчеты с работниками.

Будут образовываться стихийные биржи, рынки, когда народ будет сам выполнять функции отделов сбыта. То, что можно будет продать, будут пытаться продавать между собой на каких-то рыночках. А что остается делать в такой ситуации?

Из-за санкций партнеры уже уходят "от греха подальше"

— Главной угрозой такого рода санкций [финансовых. — Еврорадио] является то, что они устроены довольно сложно. Они очень разные у разных стран, могут толковаться и узко, и широко. Американские санкции по преимуществу именно так и построены. Они будут следить за попытками устраивать схемы по обходу санкций и карать тех, кто будет помогать в создании такого рода механизмов. Это широкая формулировка. Под вторичный гнев может попасть кто угодно.

Очень дорого и сложно разбираться в том, является ли конкретная деятельность, сотрудничество с белорусской банковской системой, реальным сектором и так далее — санкционным.

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Мы видим, что 90 процентов кейсов, когда сообщают об отказе в проведении банковских платежей, — это именно такие кейсы. Просто от греха подальше.

Санкции Великобритании, которая является важнейшим финансовым центром, перекрывают канал получения иностранной валюты либо путем синдицированных займов иностранных банков [один крупный займ, который взят в нескольких банках. — Еврорадио], либо размещения еврооблигаций. Для финансового сектора это очень болезненно.

Плюс дамоклов меч повешен США не только путем контроля за долларовыми активами, но и за расчетами в долларах. Пока серьезной угрозы в этом нет, несмотря на признаки секторальных санкций: "Беларуськалий" там упомянут, но не упомянута, например, БКК [которая продает продукцию "Беларуськалия". — Еврорадио].

Пока это механизм, который направлен на то, чтобы белорусские власти "одумались". Это призрачная вероятность, но она должна оставляться, и названы даже шаги, которые нужно сделать, чтобы вопрос о снятии санкций мог обсуждаться.

Во всех остальных случаях фактически нарисована дорожная карта: что будет на протяжении следующих месяцев, если вы будете продолжать упорствовать в своем нерациональном поведении по отношению к собственному населению и к странам-соседям.

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