Часть белорусов оставят без электросамокатов 13 17.08.2021, 9:50

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Кого коснется нововведение ГАИ?

Госавтоинспекция Беларуси готовит изменения и дополнения в Правила дорожного движения по урегулированию передвижения на гироскутерах, моноколесах и электросамокатах.

Пока люди, которые ими пользуются, не вынесены в отдельную группу участников дорожного движения. Однако в МВД подготовили определенные правила, пишет 1 prof.by.

Людей, передвигающихся на гироскутерах, моноколесах, электросамокатах, предлагают рассматривать в качестве пешеходов, рассказала старший инспектор по особым поручениям главного управления ГАИ МВД Беларуси Анна Банадык. Тогда они смогут ездить только по велосипедной дорожке или, при ее отсутствии, по тротуару, пешеходной дорожке, обочине.

К участию в дорожном движении планируют допускать только те устройства, у которых будет технически возможная скорость – не более 25 км/ч, исправные тормозная система и рулевое управление, а также наличие фары и фонаря при движении в темное время суток или в условиях недостаточной видимости.

«Если средство персональной мобильности не будет отвечать указанным требованиям, его участие в дорожном движении запретят», — заявила инспектор.

Также пересекать проезжую часть на таких устройствах по правилам нужно будет со скоростью идущего шагом пешехода. При этом снизить скорость потребуется до пересечения проезжей части, а выезжать на дорогу только при условии обеспечения безопасности всех участников дорожного движения.

При этом хотят запретить ездить на гироскутерах, моноколесах и электросамокатах детям до 12 лет.

Анна Банадык порекомендовала не ждать внесения изменений в ПДД, а следовать правилам уже сейчас:

двигайтесь по тротуарам, велосипедным дорожкам, пешеходным зонам, обочинам, не создавая препятствия другим участникам дорожного движения;

выбирайте скорость, которая позволит в случае возникновения препятствия на пути остановиться без экстренного торможения;

крепко держитесь за руль (при его наличии);

не перевозите пассажиров;

не отвлекайтесь на телефонные разговоры и просмотр сообщений во время движения;

снизите скорость и будьте готовы к резкой смене движения, если увидите поблизости детей;

обозначьте себя световозвращающими элементами в темное время суток и при недостаточной видимости;

установите спереди транспортного средства фару, излучающую белый свет, используйте шлем и защитную экипировку;

не пользуйтесь средствами персональной мобильности в состоянии опьянения или при плохом самочувствии.

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