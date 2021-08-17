Американский самолет вывез из Кабула сразу 640 афганцев: фотофакт 2 17.08.2021, 10:06

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«Ноев ковчег» был набит битком.

Американский военно-транспортный самолет C-17 в воскресенье вывез из Кабула в Катар 640 афганцев. Об этом в понедельник вечером стало известно корреспондентам издания Defence One, которые получили фото битком набитого грузового салона от военных.

Все эти люди в хаосе, творившемся в кабульском аэропорту, сумели вбежать в американский самолет по открытой рампе. 640 человек - это больше безопасной нагрузки, но экипаж самолета решил все-таки лететь.

JUST IN: "The Crew made the decision to go" — Inside RCH 871, which saved 640 from the Taliban ... from @TaraCopp and me https://t.co/r4YvGqJZ4b pic.twitter.com/CI1mAmqjHT — Marcus Weisgerber (@MarcusReports) August 16, 2021

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