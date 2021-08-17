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Американский самолет вывез из Кабула сразу 640 афганцев: фотофакт

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  • 17.08.2021, 10:06
  • 4,442
Американский самолет вывез из Кабула сразу 640 афганцев: фотофакт

«Ноев ковчег» был набит битком.

Американский военно-транспортный самолет C-17 в воскресенье вывез из Кабула в Катар 640 афганцев. Об этом в понедельник вечером стало известно корреспондентам издания Defence One, которые получили фото битком набитого грузового салона от военных.

Все эти люди в хаосе, творившемся в кабульском аэропорту, сумели вбежать в американский самолет по открытой рампе. 640 человек - это больше безопасной нагрузки, но экипаж самолета решил все-таки лететь.

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