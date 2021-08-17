Из-за санкций лукашистам не хватает $500 миллионов на ремонт и строительство дорог 5 17.08.2021, 10:20

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Заморожены крупные инвестиционные проекты.

Министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко заявил, что Беларусь должна найти замену европейским кредитам на финансирование реконструкции и ремонта автодорог.

«Для нас важно дальнейшее движение по крупным инвестиционным проектам. Это автомобильная дорога М-3 Минск-Витебск на участке до Плещениц. Автомобильная дорога Р-46 от Лепеля до Полоцка со строительством обхода и нового моста. Автомобильная дорога М-7 Минск — граница с Литвой. Вот эти основные проекты, по которым у нас были подписаны кредитные соглашения с европейскими банками. Мы сегодня должны найти замену этого финансирования», — сказал Авраменко в эфире телеканала «Беларусь 1», передает telegraf.by.

По словам Авраменко, сумма на проекты составляет около полумиллиарда долларов.

Как известно, в конце июня Евросоюз ввел секторальные санкции. Среди прочего введен запрет на финансирование проектов белорусского госсектора со стороны Европейского инвестиционного банка. Государства — члены ЕС должны ограничить участие в белорусских госпроектах своих банков.

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