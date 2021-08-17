К Земле летит астероид: ученые оценили, насколько он опасен для планеты

К Земле летит астероид: ученые оценили, насколько он опасен для планеты4
- 17.08.2021, 14:08
- 3,026
Объект максимально приблизится к планете 21 августа.
К Земле приближается потенциально опасный астероид 2016 AJ193 диаметром около 1,4 километра. О его приближении предупредило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA), пишет unian.net.
Как сообщал накануне The Jerusalem Post, астероид должен пролететь в 3,4 миллиона километров от Земли. Это в 9 раз больше, чем расстояние до Луны, а потому астероид не представляет угрозы для нашей планеты.
Объект максимально приблизится к Земле 21 августа. По размеру он считается большим, чем 99% других астероидов.
Ранее сообщалось, что человечеству известно лишь около 40% крупных и пересекающих орбиту Земли астероидов и комет. В отчете Научно-технического подкомитета Комитета ООН говорилось о 25 647 объектах, сближающихся с планетой.